425 let od povýšení Lovosic na město připomenou v sobotu 23. srpna tradiční Valdštejnské slavnosti. Návštěvníky přenesou do období třicetileté války, do doby plné bitev, šermířů, bubnů a střelného prachu.
Slavnosti startují ve 14 hodin na Václavském náměstí. Těšit se můžete na ukázky historického šermu, bubeníky, dobovou hudbu, střelbu z mušket a děl.
Součástí programu budou i okružní jízdy výletním vláčkem po Lovosicích. Nástup a výstup bude na Václavském náměstí, první jízda začíná ve 14 hodin.
Akci završí slavnostní ohňostroj.
Vstupné i jízdy výletním vláčkem jsou pro návštěvníky zdarma.