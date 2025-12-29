Vánoce s teplickou Arkadií měly rekordní účast

Návštěvníci se během odpoledne a podvečera mohli zastavit u vánočních stánků, užít si doprovodný program včetně hudebních vystoupení a navštívit také živý betlém.
Akce opět propojila veřejnost s činností organizace Arkadie a připomněla, že podpora lidí se zdravotním postižením má v regionu konkrétní podobu.
„Pro nás jsou Vánoce s Arkadií hlavně o setkání. Je to příležitost potkat se s lidmi, kteří nás podporují, i s těmi, kteří se s Arkadií setkávají poprvé. Letos přišlo tolik návštěvníků jako nikdy předtím, z toho máme opravdu radost,“ uvedla ředitelka Arkadie Lenka Machaloušová.
Součástí akce byl prodej výrobků z chráněných dílen.
Arkadie děkuje všem návštěvníkům, dobrovolníkům, partnerům a podporovatelům, kteří se na uskutečnění akce podíleli.