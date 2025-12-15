„Na dolní stanici aktuálně probíhá úprava toalet a část vestibulu je uzavřena. Zároveň je omezen vstup na terasu. Za těchto podmínek bohužel není možné zajistit bezpečný průběh hromadné akce s vysokou návštěvností. Rada města Krupka se proto shodla na tom, že letošní vánoční jízda bude zrušena,“ uvedlo město na svém webu.
Velká rekonstrukce začala v listopadu, trvat má 12 měsíců. Náklady mají činit necelých 15 milionů korun bez DPH. Městu Krupka, které je vlastníkem lanovky, by až 85 procent z nich mohla pomoci uhradit dotace.