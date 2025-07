Podle znaleckého posudku, který si nechalo město vypracovat, vykazuje objekt závažné statické poruchy. „Od jeho uzavření na přelomu tisíciletí zůstal bez využití a jeho stav se začal zhoršovat. Prosakuje do něj voda, opadává omítka, kvůli dřevomorce jsou poškozené stropy a narušené je také zdivo,“ vyjmenoval některé problémy mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Přední část kinokavárny s průčelím, která má historickou hodnotu, by měla zůstat zachována. „Architektonická hodnota zadní části, která byla v průběhu let přestavována, není velká. Stačí se podívat na původní dobové fotografie a stav po rekonstrukci z 80. let. Jednoznačně hodnotnější je přední část budovy, především pak čelní fasáda. Ta je zdobná, v duchu geometrické secese či historismu, včetně sochařských prvků nad bočními dveřmi,“ popsal městský architekt Jan Hrouda.

Město si je podle starosty Jana Šimka (STAN) vědomo hodnoty přední části. „Chceme ji zakonzervovat tak, aby nedocházelo k její další destrukci. I proto jsme nedávno udělali rekonstrukci střechy, aby nedocházelo k dalšímu zatékání vody. Zároveň budeme hledat využití objektu do budoucna. To se týká i pozemku za budovou. Pracujeme s více variantami – od nové moderní přístavby multifunkčního sálu až po dům pro seniory či menší bytový dům. Či kombinaci obojího. Ale to je na další diskusi,“ dodal Šimek.

Nesouhlas s demolicí

Sama demolice by měla proběhnout zřejmě na podzim. Nezabrání jí ani snaha části místních obyvatel, kteří s bouráním nesouhlasí a chtěli nechat budovu prohlásit za kulturní památku. Poslali proto žádost na ministerstvo kultury, to však řízení o prohlášení nespustí. Mimo jiné proto, že už existuje výše zmíněný demoliční výměr.

Podle Šimka není demolice nikdy populární. „V tomto případě to platí dvojnásob. Kinokavárna byla svědkem prvních filmových zážitků, diskoték, přátelských setkání a vzpomínek, které s námi zůstaly dodnes. I proto to vyvolává v lidech negativní pocity. Mým cílem bylo a je, aby kinokavárna již dále nechátrala, a i s pozemky okolo ní našla svou roli a smysl. Bohužel jedním z kroků je nutnost nejprve řešit důsledky dlouhodobého zanedbávání. Zadní část budovy musí k zemi, je to opravdu nebezpečné,“ vysvětlil Šimek.

Město se v minulosti objekt neúspěšně pokusilo prodat. Za jeho záchranu vznikla před několika lety petice.