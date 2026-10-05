„Jednota se o sokolovnu po celou dobu starala a využívala ji pro činnost svých sportovních oddílů. V posledních letech však bylo stále obtížnější financovat provoz i nezbytné opravy takového objektu,“ uvedl mluvčí Varnsdorfu Tomáš Secký. Jednota se tak nakonec s městem dohodla na převodu.
Nyní je v plánu vznik projektové dokumentace pro rekonstrukci a hledání dotací, které by ji pomohly uhradit. Práce mají probíhat postupně. Nejprve chce Varnsdorf obnovit venkovní sportoviště a navazující veřejný prostor, následovat má kompletní rekonstrukce samotné tělocvičny a dalších částí objektu.
Do doby zahájení oprav bude sokolovna fungovat jako dosud. „Město ji pronajme zpět TJ Slovanu Varnsdorf, aby sportovní činnost nemusela být přerušena,“ doplnil Secký.