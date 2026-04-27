Varnsdorf hledá dodavatele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí

Varnsdorf na Děčínsku hledá zhotovitele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí Edvarda Beneše, zjistila ČTK z věstníku veřejných zakázek. Odhadované náklady město nezveřejnilo. Zájemci o zakázku mohou podávat nabídky do 4. května.
Kašna ze surového a leštěného bronzu bude u fasády kostela sv. Petra a Pavla. Její funkcí bude nejen prostor oživit, ale v letních dnech i ochladit. Jeden z režimů bude mít stejnou funkci jako stále více oblíbená mlhoviště. Vodní prvek bude v noci a v zimě podsvícený.
S ohledem na význam místa se město rozhodlo hledat podobu kašny nejtransparentnějším možným způsobem, a to poprvé v novodobé historii oficiální veřejnou architektonicko-výtvarnou soutěží. "Bude to čtyři metry široká bronzová mísa, takový kužel zapuštěný do země," popsal podobu nové kašny městský architekt Jan Hrouda.
Dodavatel by měl práce zahájit v květnu, město počítá s převzetím hotové kašny v květnu příštího roku. Osazení vodního prvku bude koordinované s firmou Metrostav, která má obnovu náměstí na starosti.
Náměstí dosud sloužilo jako parkoviště, po přestavbě by mělo být opět místem, kde se budou místní setkávat a trávit volný čas. Firma začala s rekonstrukcí v březnu. Stavební práce by měly trvat rok. Řidiči musí počítat s dopravním omezením.
Na náměstí se budou konat trhy i společenské a kulturní akce. O parkovací místa centrum města nepřijde, budou po obvodu plochy. Plánovaná je také výsadba stromů, nové lavičky či osvětlení, řekl už dřív Hrouda.
V projektu je zahrnutá i takzvaná zelená infrastruktura. Dešťová voda ze střechy kostela, fary a plochy náměstí bude stékat do podzemních nádrží. Zadrženou vodu bude město využívat pro zalévání rostlin, keřů a květin nejen na náměstí, ale i před blízkou základní školou a budovou městského úřadu.
Počítá se i s úpravami příjezdových cest k náměstí. Komunikace budou ze žulových kostek, budou užší a vzniknou na nich parkovací zálivy.