Ve Varnsdorfu opraví dlouho zavřené muzeum, zaměří se na textil

Ústecký kraj, který je vlastníkem památkově chráněné budovy, jež je už zhruba 20 let prázdná, k obnově přistoupil, protože je ve špatném technickém stavu. „Budova muzea je napadena dřevomorkou, nosné konstrukce objektu jsou poškozené, stejně jako všechny trámy a dřevěné části krovu. V současném stavu není možné objekt jakkoliv využívat,“ říká mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.
Podle ní půjde o kompletní rekonstrukci, která budovu posune do 21. století. „Vedle celkové obnovy projekt počítá s přístavbou výtahu, umožňující bezbariérové využití celé budovy, zastřešením atria, přístavbou hygienického zařízení a úpravou vstupů do objektu. Upraví se také přilehlá zahrada a okolí muzea, včetně obnovy vstupních schodišť, chodníků a oplocení. Objekt bude následně doplněn moderním vybavením, zabezpečením i současnými textilními technologiemi,“ popisuje stavební práce Fraňková.
Oprava má být hotová být do konce roku 2027. „V této době by se mělo vyřešit i vybavení objektu a instalace části expozic. Rádi bychom muzeum otevřeli už počátkem roku 2028,“ dodává Fraňková.
Náklady na opravu jsou vyčísleny na necelých 87 milionů korun bez DPH, kraji by s placením mohla pomoci dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace, o niž požádal.
|
Ústecký kraj chystá opravu deset let zavřeného muzea ve Varnsdorfu
Kraj počítá s tím, že zaměření varnsdorfského muzea se bude točit kolem historie textilní výroby a využití textilních technologií. Výběr tématu není vůbec náhodný, Varnsdorf totiž byl a je významným centrem textilního průmyslu a v minulosti měl přezdívku český Manchester.
„Návštěvníci se po otevření mohou těšit na nový koncept muzea, kde velká část budov bude přístupná pro edukační, kulturní a společenské aktivity. Chystáme zde textilní dílny, kde by děti ze základních a středních škol mohly absolvovat výuku při zkoušení ‚moderních‘ textilních technologií. Budou zde prostory pro varnsdorfské zájmové kluby a pro společenská setkávání. Muzejní charakter bude mít expozice v patře, která se bude věnovat tradicím textilní výroby na Šluknovsku,“ přibližuje Fraňková.
O opravě muzea ve Varnsdorfu se mluvilo roky. Projektová stavební příprava začala už v roce 2020. „Následně se řešily majetkoprávní záležitosti a především se hledala možnost využití dotace,“ vysvětluje zdržení Fraňková.
Muzeum v minulosti patřilo městu Varnsdorf. Kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci a následnému provozu jednala radnice o převodu budovy na Ústecký kraj, k čemuž došlo v roce 2017.