Ve Varnsdorfu opraví dlouho zavřené muzeum, zaměří se na textil

Vladěna Maršálková
  9:12aktualizováno  9:12
Historická budova muzea v centru Varnsdorfu z konce 19. století se po mnoha letech dočká rekonstrukce. Po dokončení opravy v něm bude muzejní expozice věnovaná historii textilní výroby či kulturní a kreativní centrum zaměřené na textilní technologie.

Budova muzea ve Varnsdorfu je už řadu let prázdná. Nyní se dočká rekonstrukce. (2025) | foto: archiv města Varnsdorf

Ústecký kraj, který je vlastníkem památkově chráněné budovy, jež je už zhruba 20 let prázdná, k obnově přistoupil, protože je ve špatném technickém stavu. „Budova muzea je napadena dřevomorkou, nosné konstrukce objektu jsou poškozené, stejně jako všechny trámy a dřevěné části krovu. V současném stavu není možné objekt jakkoliv využívat,“ říká mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Podle ní půjde o kompletní rekonstrukci, která budovu posune do 21. století. „Vedle celkové obnovy projekt počítá s přístavbou výtahu, umožňující bezbariérové využití celé budovy, zastřešením atria, přístavbou hygienického zařízení a úpravou vstupů do objektu. Upraví se také přilehlá zahrada a okolí muzea, včetně obnovy vstupních schodišť, chodníků a oplocení. Objekt bude následně doplněn moderním vybavením, zabezpečením i současnými textilními technologiemi,“ popisuje stavební práce Fraňková.

Oprava má být hotová být do konce roku 2027. „V této době by se mělo vyřešit i vybavení objektu a instalace části expozic. Rádi bychom muzeum otevřeli už počátkem roku 2028,“ dodává Fraňková.

Náklady na opravu jsou vyčísleny na necelých 87 milionů korun bez DPH, kraji by s placením mohla pomoci dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace, o niž požádal.

Ústecký kraj chystá opravu deset let zavřeného muzea ve Varnsdorfu

Kraj počítá s tím, že zaměření varnsdorfského muzea se bude točit kolem historie textilní výroby a využití textilních technologií. Výběr tématu není vůbec náhodný, Varnsdorf totiž byl a je významným centrem textilního průmyslu a v minulosti měl přezdívku český Manchester.

„Návštěvníci se po otevření mohou těšit na nový koncept muzea, kde velká část budov bude přístupná pro edukační, kulturní a společenské aktivity. Chystáme zde textilní dílny, kde by děti ze základních a středních škol mohly absolvovat výuku při zkoušení ‚moderních‘ textilních technologií. Budou zde prostory pro varnsdorfské zájmové kluby a pro společenská setkávání. Muzejní charakter bude mít expozice v patře, která se bude věnovat tradicím textilní výroby na Šluknovsku,“ přibližuje Fraňková.

O opravě muzea ve Varnsdorfu se mluvilo roky. Projektová stavební příprava začala už v roce 2020. „Následně se řešily majetkoprávní záležitosti a především se hledala možnost využití dotace,“ vysvětluje zdržení Fraňková.

Muzeum v minulosti patřilo městu Varnsdorf. Kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci a následnému provozu jednala radnice o převodu budovy na Ústecký kraj, k čemuž došlo v roce 2017.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Na pražském Žižkově se srazily tramvaje

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Dvě tramvaje se ráno srazily v Želivského ulici v Praze. Nehoda si vyžádala krátkodobé omezení tramvajového provozu, zpoždění nabraly i autobusy.

16. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Policie obvinila muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Muže podezřelého z únosu chlapce na Zlínsku obvinili krajští kriminalisté z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Ještě dnes podají na krajské státní zastupitelství podnět k podání návrhu na...

16. prosince 2025  9:32,  aktualizováno  9:42

4G telefony jsou nevýhodná investice. O2 varuje před nákupy zastaralých zařízení

16. prosince 2025  9:37

Vítězné prodejny listopadového kola Visa Czech Top Shop

16. prosince 2025  9:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Situace Jihočeského divadla je vážná, balet i opera jsou v nouzi

Jihočeské divadlo stojí na břehu Malše v centru Českých Budějovic.

Soubory Jihočeského divadla v Metropolu končí a budou se mačkat v historické budově u Malše. Náhradní řešení jsou pouze dočasná. Jak postupovat ohledně kulturních budov v Českých Budějovicích, nově...

16. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Ve Varnsdorfu opraví dlouho zavřené muzeum, zaměří se na textil

Budova muzea ve Varnsdorfu je už řadu let prázdná. Nyní se dočká rekonstrukce....

Historická budova muzea v centru Varnsdorfu z konce 19. století se po mnoha letech dočká rekonstrukce. Po dokončení opravy v něm bude muzejní expozice věnovaná historii textilní výroby či kulturní a...

16. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Banking & Beyond překročil hranici 700 odběratelů. Odborný zpravodaj přináší aktuální bankovní trendy

16. prosince 2025  9:07

Strossmajerovo náměstí

Strossmajerovo náměstí

Vánoční tramvaj- tak dlouhá že se ani nevešla do objektivu

vydáno 16. prosince 2025  8:53

Petřín.

Petřín.

Pražský hrad, pohled od Hladové zdi.

vydáno 16. prosince 2025  8:53

Výrazné dopravní omezení nastalo na křižovatce Želivského zaseknutý provoz pro linky 7, 10, 11, 16, 26 a autobusové linky 124, 139, 150, 213 a samozřejmě přijíždějící i jiné autobusy od sídliště...

vydáno 16. prosince 2025  8:53

Advantage Consulting, s.r.o.
TESTOVACÍ INŽENÝR - ABSOLVENT VŠ (45 - 55.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 887 volných pozic

Trasa Masarykovo nadrazi - Vaclavske namesti

Trasa Masarykovo nadrazi - Vaclavske namesti

Vyzdobena tramvaj i s koledama, to se do prace hned lepe cestuje :-)

vydáno 16. prosince 2025  8:52

Výrazné dopravní omezení nastalo na křižovatce Želivského zaseknutý provoz pro linky 7, 10, 11, 16, 26 a autobusové linky 124, 139, 150, 213 a samozřejmě přijíždějící i jiné autobusy od sídliště...

vydáno 16. prosince 2025  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.