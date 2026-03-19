Varnsdorf opět podpoří dva nápady obyvatel

Radnice snížila oproti předchozímu ročníku částku na jeden milion korun, přičemž jeden projekt může být podpořen maximálně 750 tisíci korunami.
Návrhy z loňských let jsou už hotové nebo se připravují.
„Grilovací místo u rybníku Mašíňák již slouží veřejnosti a stalo se velmi oblíbeným, molo u rybníčku u Billy se začne tvořit během letošního roku. Vítězný projekt z loňského roku – herní prvek u panelových domů pod divadlem – je vybraný a jeho instalace proběhne letos na jaře. Posledním projektem, který je v běhu, je realizace venkovní horolezecké stěny. V současné chvíli probíhá výběr vhodné stěny a řeší se možnost instalace“ uvedl starosta města Jan Šimek (Náš Varnsdorf).