Varnsdorf postupně upravuje veřejná prostranství, chystá další projekty

Varnsdorf postupně upravuje veřejná prostranství a připravuje další projekty, které mají zlepšit možnosti trávení volného času i podobu centra města. V posledních letech vznikl například skatepark a vyhlídka na kopci Kašpaberg. Nejnověji přibyly tři turistické altány na cyklotrasách. Město chystá také úpravy okolí Červeného kostela a rekreačního areálu u rybníka Mašíňák. ČTK to řekl architekt Jan Hrouda (PRO! Ústí), který se na řadě projektů podílí.
Podle Hroudy se ve městě daří připravovat menší úpravy i větší investiční akce. "Je tam nějaká kontinuita přípravy a realizace těch věcí, která se daří naplňovat," řekl.
Nejnověji na varnsdorfských cyklotrasách vznikly tři dřevěné turistické altány, které Hrouda navrhl na míru. Původně měly být typizované, nakonec ale dostaly podobu inspirovanou tradičními podstávkovými domy charakteristickými pro Šluknovský výběžek. Jeden stojí u rybníka Kočka, další v Raisově ulici a třetí u Hraničního buku. Každý doplňuje báseň místního básníka Milana Hrabala, vytvořenou přímo pro dané místo. "My jsme ho k tomu oslovili a on vlastně vytvořil pro každý ten přístřešek báseň," sdělil Hrouda. Altány slouží cyklistům i pěším turistům.
Podle Hroudova návrhu vznikla také vyhlídka na kopci Kašpaberg, který byl dříve zarostlý. Po jeho vyčištění za účasti místních obyvatel přibylo schodiště a dřevěná plošina s výhledem na Lužické hory, Varnsdorf a místní starokatolický kostel.
Dalším příkladem proměny veřejného prostoru je skatepark v areálu bývalé továrny u řeky Mandavy. Hrouda se na jeho vzniku nepodílel, areál ale označil za jednu z významných investičních akcí města. Kromě skateparku zahrnuje také plochu pro parkour, dětské prvky a místa k sezení. V budoucnu by měl prostor doplnit přístup k řece po snížené náplavce.
Rekonstrukce náměstí a městského úřadu již začala. Na náměstí má přibýt zeleň a více prostoru pro setkávání a pořádání akcí. Projekt počítá také se systémem hospodaření s dešťovou vodou a novým vodním prvkem, jehož návrh vzešel z architektonické soutěže.
Hrouda se podílí také na přípravě úprav okolí evangelického Červeného kostela. Studie počítá s úpravou prostranství před vstupem, parkovou zelení, mobiliářem, osvětlením a vodním prvkem. Projektová dokumentace by měla být hotová letos nebo příští rok, realizace bude záviset na rozpočtu města.
U rybníka Mašíňák město připravuje nový kiosek na pláži s občerstvením a zázemím pro návštěvníky. Výhledově by v areálu mohly vzniknout také sportovní plochy a zázemí pro cyklisty, řekl Hrouda.
Dalším záměrem je rekonstrukce historické budovy starého nádraží, kde by mohla vzniknout kavárna a prostory pro začínající podnikatele. Město připravuje také revitalizaci Národní ulice, která navazuje na náměstí. Hrouda by pro její podobu rád prosadil architektonickou soutěž, podle níž by se úpravy mohly uskutečňovat postupně.