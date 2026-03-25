„Začalo hořet v přízemí budovy, kde bylo uskladněné dřevo. Požár zasáhl dvě bytové jednotky v přízemí, do kterých museli hasiči vstoupit. Uvnitř se nikdo nenacházel,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
Na místě je zhruba padesát hasičů, pomáhají i jednotky z Německa. Hasiči museli mimo jiné rozebrat střechu objektu.
„Kvůli vyššímu počtu techniky bylo nutné v lokalitě omezit provoz. Hasiči zasahují i z výškové techniky,“ dodala Vyškrabková.
Kolem půl dvanácté se požár podařilo lokalizovat. Příčina jeho vzniku se dále vyšetřuje.
Požár domu v Mešťanské ulici ve Varnsdorfu
