„Obviněný se k činům přiznal, přičemž vyšlo najevo, že byl v době skutků v podmínce za obdobnou trestnou činnost,“ uvedla mluvčí policie Eliška Kubíčková. Důvodem vazby tak podle ní bylo to, že podezřelý požáry založil opakovaně, mohly ohrozit život a majetek lidí v jejich okolí a trestných činů, ze kterých ho policisté obvinili, se dopustil ve zkušební době podmíněného odsouzení.
K požáru bývalé pumpy v městské části Studánka hasiči vyjížděli 3. října. Podle kriminalistů tam obviněný vnikl večer, aby kradl kabely, kvůli čemuž úmyslně založil požár. „Oheň ale zachvátil část objektu, proto se mu kabely nepodařilo ukrást a z místa utekl,“ konstatovala mluvčí.
Požár zničil střechu bývalého hotelu Atrium ve Varnsdorfu, škoda je pět milionů
Obdobnou motivaci měl podle ní muž i při založení požáru bývalého hotelu v ulici T.G. Masaryka v noci na 9. října. Chtěl tam ukrást kovové části z klimatizačních jednotek, nepodařilo se mu to však, protože požár dosáhl velké intenzity.
„Následujícího dne se ale podezřelý do vyhořelého objektu vrátil a odnesl si z něj měděné trubky a dráty za téměř čtyři tisíce korun,“ doplnila Kubíčková.
Hasiči při požáru střechy bývalého hotelu vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu, zasahovalo osm jednotek. Policisté kvůli zásahu uzavřeli okolí a odkláněli dopravu. Preventivně dorazila záchranná služba, zdravotníci ale nemuseli nikoho ošetřovat.
Hasiči předběžnou škodu krátce po požáru odhadli na pět milionů korun, policie ji podle dnes zveřejněných informací odhadla na 20 milionů.