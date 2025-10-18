Nepovedené policejní cvičení ve Varnsdorfu. Jednotka vtrhla do jiné školy

Autor: mul
  11:52aktualizováno  11:52
Čtvrteční policejní cvičení proti aktivnímu střelci skončilo v severočeském Varnsdorfu nepříjemným omylem. Zasahující jednotka vtrhla do jiné školy, jejíž žáci o cvičení nevěděli. Členové jednotky se později přesunuli na původně plánované místo. Incident redakci iDNES.cz potvrdil policejní mluvčí Kamil Marek i starosta Varnsdorfu Jan Šimek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

5 fotografií

„Ve čtvrtečních dopoledních hodinách proběhlo na Děčínsku plánované takticko-metodické cvičení složek integrovaného záchranného systému pod názvem AMOK, zaměřené na reakci při mimořádné situaci,“ přiblížil pro iDNES.cz policejní mluvčí Kamil Marek.

„V průběhu cvičení došlo k tomu, že policejní hlídka omylem vstoupila do přilehlé budovy, která nebyla součástí scénáře,“ pokračoval. Na případ upozornil server Novinky.cz. Ten uvádí, že v okolí gymnázia, kde bylo cvičení plánováno, se nacházejí další dvě školy, což byl zřejmě důvod policejní mýlky.

Policie ve škole trénovala zásah při teroristickém útoku, zapojili se i studenti

„Ředitel Územního odboru Policie ČR Děčín bezprostředně po události kontaktoval vedení školy a vyjádřil politování nad vzniklou situací. Zároveň se jménem policie omluvil za vzniklé vyrušení a nepříjemnosti, které mohla situace způsobit,“ uvedl Marek. Podle starosty Varnsdorfu Jana Šimka (STAN) totiž policie zjistila, že je ve špatné budově až při kontaktu s učiteli gymnázia. „Důvod neznám, nevím, kdo pochybil, ani jak dlouho trvalo, než to zjistili,“ popsal pro iDNES.cz.

Mluvčí Marek redakci přiblížil, že nyní bude následovat vyhodnocení celého zásahu vnitřním kontrolním orgánem policie. „V rámci cvičení jsou identifikovány nastalé nedostatky, které jsou následně vyhodnoceny, abychom se jim v případě skutečného zákroku dokázali vyvarovat,“ popsal Marek. To vítá i starosta Šimek. „Nevnímám to jako nepovedené či zpackané cvičení, potažmo selhání policie, ale jako smysl samotného cvičení – odhalit nedostatky, poučit se z nich a vypracovat postupy, které povedou ke zdárnému provedení dané události,“ uzavřel.

