Právě propojení obou sportovně-rekreačních ploch přineslo podle města potřebu řešit další zázemí pro veřejnost. Jedním z plánů je výstavba veřejných toalet. „Nyní se hledají nejvhodnější možnosti jejich umístění s ohledem na provoz, dostupnost i technické podmínky,“ uvedl mluvčí Varnsdorfu Tomáš Secký.
Další důležitou částí projektu je podle Seckého zvýšení bezpečnosti při pohybu mezi dopravním hřištěm a skateparkem. „Město aktuálně prověřuje varianty dopravního řešení, které by zajistily bezpečné přecházení návštěvníků přes komunikaci. Ve hře je třeba vybudování klasického přechodu pro chodce či zřízení místa pro přecházení,“ dodal mluvčí.
Úpravy se budou týkat i samotného hřiště. Novinkou má být modulární pumptrack, který rozšíří možnosti sportovního vyžití zejména pro děti a mladé na kolech, koloběžkách či odrážedlech. „Doplní se také zeleň, nainstaluje nový mobiliář a obnoví pěší cesty,“ přiblížil Secký.
Některé práce by měly začít ještě letos, většina dalších je však v plánu až příští rok. Náklady ještě nejsou vyčísleny.