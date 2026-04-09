Práce proběhnou ve druhé polovině tohoto roku a vyjdou zhruba na tři miliony korun – 1,6 milionu dodá město Varnsdorf, 800 tisíci přispěje Státní fond kinematografie a 600 tisíc uhradí kino z vlastních zdrojů.
„Zatímco standardní kino pracuje s reproduktory rozmístěnými ve dvourozměrné rovině – tedy po stranách, vpředu a vzadu sálu – nový systém Dolby Atmos přidává také reproduktory umístěné na stropě. Díky tomu se zvuk šíří v prostoru trojrozměrně a obklopuje diváka ze všech stran, včetně prostoru nad jeho hlavou a vytváří zvukové objekty. Výsledný efekt lze přirovnat ke sledování 3D filmu,“ uvedl mluvčí města Tomáš Secký.