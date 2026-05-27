Vaše Ústí jde do voleb s hnutím Za lepší Střekov, prioritou je např. bezpečnost

Lokální hnutí Vaše Ústí se pro komunální volby spojilo s hnutím Za lepší Střekov. Kandidátní listinu povede dlouholetá starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí), z druhého místa bude do městského zastupitelstva kandidovat místostarosta Střekova Jiří Železný (Za lepší Střekov). Jednou z priorit obou uskupení je bezpečnost.
"Není to nic překvapivého. My spolu spolupracujeme už několik let. Máme de facto totožný pohled na to, jakým směrem by se město mělo ubírat," uvedla Tomková. Stejný pohled mají obě hnutí na městské obvody. "Nemá smysl kandidovat zvlášť, tříštit síly, když pohled na rozvoj města je téměř stejný," doplnila Tomková. Zdůraznila, že uskupení chtějí prosazovat posílení role i rozpočtů jednotlivých obvodů. Tomková řekla, že rozpočty pro obvody jsou postavené tak, aby bylo možné pokrýt provozní výdaje. O další peníze pak musejí starostové žádat, což starostka označila za žebrání. Podle ní by se to mělo změnit.
Za lepší Střekov působí od svého vzniku téměř výhradně ve střekovském obvodě. "Věnujeme se celoměstským tématům. V zastupitelstvu (města) jsme nikdy nebyli, naopak Vaše Ústí nikdy nebylo na Střekově. Věříme, že se nám díky spojení podaří posílit naše pozice," řekl Železný. "Rádi bychom naši působnost rozšířili na celé město," podotkl.
Na starostu centrálního obvodu bude kandidovat advokát Zdeněk Grus (Vaše Ústí). V čele Neštěmic chce opět stanout Tomková. První místo kandidátní listiny na Střekově zaujme někdejší střekovský starosta Petr Vinš (Za lepší Střekov). Na Severní Terase bude v čele kandidátní listiny ředitel Energetického centra Ústeckého kraje Vladimír Skalník (Vaše Ústí).
Kromě posílení role obvodů je jednou z priorit obou hnutí zvýšení bezpečnosti ve městě. Tomková uvedla, že je nutná důslednost. V problémových lokalitách je podle ní nutné, aby byly služebny městské policie. "Nejde to dělat tak, že přijedou jen na zavolání nebo jednou za čas projedou sídliště v autě," dodala. Železný řekl, že u problémových částí města důležitá změna složení obyvatel.
V Ústí nad Labem vyhrálo poslední komunální volby hnutí ANO, které se spojilo s SPD a dvěma nezávislými kandidáty. V opozici je kromě PRO! Ústí ještě ODS, Vaše Ústí a UFO.