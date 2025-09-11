Ve dvou litvínovských ulicích se rekonstruuje vozovka

Až do 30. září bude probíhat obnova komunikace v ulici U Koldomu v Litvínově.
Lokalita bude v době prací, tedy od 8 do 16 hodin, uzavřena, poté budou moci řidiči parkovat na vyhrazených místech.
„První den proběhne frézování asfaltového povrchu. Poté bude následovat výměna stávajících obrub za nové a příprava pro pokládku nového asfaltového povrchu, který bude proveden ve dnech 24. až 30. září,“ sdělila Jana Kosejková z litvínovské radnice.
V Hamerské ulici se také opravuje komunikace
Měsíc se bude pak opravovat komunikace v litvínovské ulici Hamerská. Práce potrvají do 11. října, vozovka bude během nich částečně průjezdná.
V době od 7 do 16 hodin nebude možné v ulici parkovat, poté půjde odstavit automobil na místech k tomu určených.
Rekonstrukce je rozdělena do několika etap, které zahrnují frézování, výměnu obrub či položení nového asfaltu.