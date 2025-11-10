Ve školní kuchyni v teplické ZŠ Verdunská zrekonstruovali vzduchotechniku

Opravu má za sebou vzduchotechnika a chlazení v kuchyni a jídelně teplické ZŠ Verdunská.
„Nové technologie zajišťují řízené větrání s rekuperací tepla, které přináší energetické úspory i lepší pracovní prostředí. Na střeše školy jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky, v kuchyni byl instalován nový strop s integrovaným osvětlením a byla zrekonstruována elektroinstalace,“ přiblížila mluvčí města Adina Sedláková.
Práce probíhaly od začátku června, celková cena projektu dosáhla 13,5 milionu korun včetně DPH.