Ve štole Václav v Jílovém u Prahy vznikla důlní via ferrata

Ve štole Václav u Žampachu v Jílovém u Prahy vznikla via ferrata, tedy zajištěná trasa pro lezení. Vede autentickým prostředím historického dolu Pepř a návštěvníkům nabídne pohyb v podzemí po stupačkách, žebřících a zajištěných úsecích. Otevření je plánováno na 5. června, informoval dnes ČTK Pavel Škácha ze spolku Montanika, který zpřístupňuje důlní díla v okolí Jílového. Podle Škáchy jde o první důlní via ferratu v Česku.
Trasa překonává přibližně 70 výškových metrů až na úroveň takzvaného vysokého mezipatra. Součástí prohlídky budou středověké vydobyté prostory z doby Karla IV., fluoreskující krápníky i rozsáhlé dobývky na šlojířské žíle. Zpět na úroveň václavské štoly se návštěvníci vrátí po žebřících a schodech.
"Chtěli jsme ukázat jílovské podzemí novým způsobem. Via ferrata není jen sportovní atrakcí, ale také v našem případě jediným způsobem, jak lze nahlédnout do cenného historického důlního prostředí. Výhledy do vydobytých prostor z doby Karla IV. i z poloviny 20. století slibují mimořádný zážitek," uvedl Škácha.
Spolek v červnu nabídne první termíny pro veřejnost. Vstup bude možný na objednání pro zájemce od 18 let. Náročnost trasy odpovídá stupni B, tedy lehčí až středně obtížné ferratě. Exkurze potrvá přibližně čtyři hodiny.
Štola Václav je pro veřejnost otevřena šest let. Při exkurzích lze vidět funkční důlní techniku včetně ukázky odstřelu. Více informací a termíny pro veřejnost budou na webu www.jilovskezlatedoly.cz.
Jílovský zlatonosný revír je podle historických pramenů považován za nejvýznamnější v Čechách. Zdejší zlato posloužilo mimo jiné k výrobě svatováclavské koruny. Největší rozkvět Jílové zaznamenalo právě za vlády Karla IV., který ho povýšil na královské město.
Začátkem 21. století začalo regionální muzeum v Jílovém rozšiřovat expozici těžby zlata o prohlídkové okruhy v historických štolách. Návštěvníci tak mají možnost prohlídek zachovalých důlních děl ve štole svatého Josefa, svatého Antonína Paduánského a ve štole Nová Halířská. Montanika na ochraně a propagaci báňských památek s muzeem spolupracuje.