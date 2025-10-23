Ve třech ulicích ve Varnsdorfu budou vysázeny desítky nových stromů a stovky keřů

Práce už začaly odstraněním desítky let starého železného zábradlí v ulici Partyzánů kolem parkoviště a nevyužívaných klepadel.
„Následovat bude pokácení šesti neperspektivních modřínů včetně frézování pařezů a několika nevhodných keřů. Dojde i na likvidaci invazivní křídlatky. Dále se bude štěpkovat dřevní hmota a proběhne příprava ploch na novou výsadbu,“ uvedl mluvčí radnice ve Varnsdorfu Tomáš Secký.
Díky nové výsadbě přibude v lokalitě celkem 37 stromů a 655 keřů.
„Keře budou lemovat parkoviště v ulici Partyzánů a v ulici T. G. Masaryka. Stromy pak budou vysázeny v celé lokalitě. Nová výsadba, která by měla být hotová do konce listopadu, má nejen zpříjemnit okolí panelových domů, ale také celkově oživit veřejný prostor a zlepšit kvalitu ovzduší,“ dodal Secký.
Náklady jsou vyčísleny na 861 tisíc korun, hradit je bude varnsdorfská radnice.