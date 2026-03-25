Ve Varnsdorfu na Děčínsku hořel patrový dům, zasahovalo 50 hasičů

U požáru patrového domu ve Varnsdorfu na Děčínsku v Měšťanské ulici dnes zasahovalo 50 hasičů. Pomáhali jim také kolegové ze sousedního Německa. Dům začal hořet ráno, likvidaci velitel zásahu vyhlásil ve 13:13. V domě nikdo nebyl. Oheň způsobil odhadem čtyřmilionovou škodu. Novináře o tom informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
Kvůli vyššímu počtu hasičské techniky bylo nutné v lokalitě omezit provoz. Hořet začalo v přízemí budovy, kde bylo uskladněné dřevo. Hasiči zasahovali i z výškové techniky, rozebírali střechu.