Ve Varnsdorfu otevřeli nový skatepark

Zájemci v areálu v Západní ulici, který vyrostl na místě zbourané továrny, najdou překážky, jako jsou zábradlí, zídky nebo bedýnky. Prostor dále nabízí překážky na parkour nebo menší dětské hřiště a altán.

Zájemci v areálu v Západní ulici, který vyrostl na místě zbourané továrny, najdou překážky, jako jsou zábradlí, zídky nebo bedýnky. Prostor dále nabízí překážky na parkour nebo menší dětské hřiště a altán. | foto: archiv města Varnsdorf

V Západní ulici ve Varnsdorfu je k dispozici nový skatepark.

Zájemci v areálu najdou překážky, jako jsou zábradlí, zídky nebo bedýnky. Prostor dále nabízí překážky na parkour nebo menší dětské hřiště a altán.

Jezdci na skateboardech, kolech, koloběžkách nebo bruslích se mohou vyřádit také na klopených zatáčkách nebo na boulích. Volnočasový komplex vznikl místo bývalé rozpadající se továrny, která byla před dvěma lety zbourána.

„Za demolici a výstavbu nového skateparku zaplatilo město zhruba 24 milionů korun, 13 milionů pokryje přislíbená dotace z programu na revitalizaci brownfieldů ze Státního fondu podpory investic,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Nový areál nese podle Seckého název U Komína, a to po největší dominantně, která po demolici zůstala, tedy po komínu.

Na pořádek v novém areálu budou dohlížet strážníci.

