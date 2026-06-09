Vědci z Česka a Německa vyzdvihli výjimečnost naleziště cínu v Krušnohoří

Archeologové a další vědci dnes zaplnili sál v kulturním domě v Teplicích. Po třech letech výzkumu těžby cínu se sešli, aby zhodnotili výsledky odborné práce desítek lidí na obou stranách hranice. Vyzdvihli výjimečnost naleziště, které se nachází v Krušných horách. Dva dny budou na konferenci, kde je registrováno 135 odborníků z Česka, Německa, Rakouska a Anglie, debatovat o nových metodách, které při práci použili, terénním výzkumu, svědectví historických map a dalším.
Cín byl spojován s Krušnohořím už v minulosti, teprve před třemi lety začal podrobný archeologický průzkum. Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří je součástí světového dědictví UNESCO, výzkum proto museli odborníci provádět šetrně s použitím moderních metod, které jsou v maximální možné míře nedestruktivní. "Nacházeli jsme se v regionu světového dědictví. To jsme museli zohlednit. Cílem bylo pomocí miniinvazivních nebo neinvazivních zásahů získat maximum informací," uvedla Christiane Hemkerová, která měla projekt na starosti na saské straně.
Vědci potvrdili rýžování v době bronzové, přinesli důkazy o rýžování na české straně ve středověku. "V celých Krušných horách bylo zjištěno 300 rýžovišť cínu, to je obrovské množství," uvedl Michal Urban z Akademie věd ČR, který představil podrobnosti k rýžování v konkrétních lokalitách. Některé výsledky obdrželi akademici minulý pátek, na další ještě čekají.
Veřejnost se může s výsledky průzkumu seznámit na putovní výstavě Člověk a cín v teplickém muzeu, která je otevřená do 28. června. Návštěvník pozná výzkumné metody, konkrétní nálezy a představí si význam obchodu s cínem. Nastíněn je život horníků i proměna krajiny pod vlivem těžby. Výstava sleduje osudy cínu jako suroviny, její zpracování, ale také život cínových rýžovníků až do novověku. Ukazuje, jak získávání cínu ovlivnilo kulturu a civilizaci.