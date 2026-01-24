Těžbu písku lidé dávno odmítli. Bude ho málo, vysvětluje firma oživení plánu

Lenka Dvořáková
  9:12aktualizováno  9:12
Těžba štěrkopísku u Vědomic na Litoměřicku se znovu dostává do hry. Společnost České štěrkopísky zhruba po deseti letech opět otevřela záměr na vznik nového dobývacího prostoru na okraji obce. Oprášení projektu vysvětluje tím, že na trhu se stavebními materiály panuje stále tristnější situace. Tvrdí, že by vytěženou surovinu přepravovala z místa ekologičtější lodní dopravou po Labi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: České štěrkopísky

Místní obyvatelé i vedení obce jsou však stále proti a připomínají, že stejný plán už jednou jasně odmítli v referendu.

Podle odpůrců by těžba znamenala zásadní zásah do krajiny i života lidí, kteří v obci žijí. Z plánů vyplývá, že by část lesa v dotčeném území musela ustoupit samotnému lomu. „Všechno, co je dnes lesem, by se změnilo v ložisko štěrkopísku,“ popisuje situaci Vladimír Sitta ze spolku Zdravé Vědomice.

Záměr se navíc přibližuje k obytné zástavbě na vzdálenost desítek metrů. Ochranný val, který má oddělit těžbu od domů, by měl podle obce vzniknout asi 50 metrů od poslední obytné ulice. „To znamená dlouhodobou zátěž pro lidi, kteří tam bydlí. A to nejen hlukem nebo prachem, ale i pocitem nejistoty,“ uvádí starostka Jana Salcmanová (nez.).

Hlasování o pískovně na Roudnicku táhlo víc než volby, lidé těžbu odmítli

Největší obavy mají obyvatelé z dopadů na podzemní vodu a stabilitu území. Těžba podle nich může ovlivnit hladinu vody ve studních, urychlit erozi půdy a v krajním případě poškodit domy. Právě tyto argumenty zaznívaly už před deseti lety, kdy se proti těžbě vyslovili nejen lidé z Vědomic, ale i ze sousedních Kyškovic.

Podle společnosti České štěrkopísky se v lokalitě nachází přibližně 6,7 milionu tun vytěžitelného materiálu. Těžba by podle firmy mohla trvat zhruba 14 let, délka ale bude záviset na vývoji trhu a poptávce po surovině.

„Záměr odpovídá na prognózy České geologické služby, které už ve 30. letech předpokládají dramatický nedostatek základních stavebních surovin nejen v Ústeckém kraji, ale po celé zemi,“ říká mluvčí Českých štěrkopísků Petr Dušek.

Součástí plánů je také způsob dopravy vytěženého štěrkopísku. Většina materiálu by měla směřovat do pražských cementáren a těžaři počítají s tím, že až 90 procent přepravy by probíhalo po vodě. Na Labi by proto mělo vzniknout překladiště a přístaviště. „Chceme tak naplnit volání nejen rejdařů, ale i ekologů a vlastně i všech, kdo musí každý den bojovat s ucpanými silnicemi a dálnicemi,“ poznamenává Dušek.

Písek bude nad zlato. Blíží se ukončení těžby v několika pískovnách

Společnost je zatím na začátku celého procesu. V současnosti na Krajském úřadě Ústeckého kraje probíhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Podle zástupců firmy je pravděpodobné, že projekt bude spadat do takzvané velké EIA, tedy podrobného hodnocení dopadů na krajinu, vodní zdroje i obyvatele.

Podle obce a spolku Zdravé Vědomice ale dokumentace, kterou těžaři předložili, zatím neodpovídá rozsahu záměru. „Chybí v ní odpovědi na řadu zásadních otázek. Některé informace jsou nepřesné, jiné zcela chybí,“ říká Sitta. Obec se proto chce bránit především odbornými argumenty a nechává si zpracovat vlastní posudek.

