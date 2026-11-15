Developer mění továrnu u hranic na industriální byty. Přidá patro, nechá komín

Miroslava Strnadová
  8:22aktualizováno  8:22
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Desítky let pustla, teď z bývalé textilní továrny průmyslníka Johanna Hackla ve Vejprtech na Chomutovsku vzniká elegantní bytový dům. Objektu z 19. století ponechali architekti industriální charakter, zachován zůstane i 26 metrů vysoký komín.

Vlastníkem někdejší továrny v krušnohorském příhraničním městečku je developerská firma FHV. Dokončení probíhající rekonstrukce je naplánováno na příští rok. Projekt Fabrika Hackl počítá s vytvořením 28 apartmánů.

Takto má po proměně vypadat bývalá textilní továrna průmyslníka Johanna Hackla ve Vejprtech na Chomutovsku.
Budova bývalé textilní továrny průmyslníka Johanna Hackla ve Vejprtech na Chomutovsku (listopad 2026)
Budova bývalé textilní továrny průmyslníka Johanna Hackla ve Vejprtech na Chomutovsku (listopad 2026)
Vizualizace jednoho z chystaných bytů v bývalé textilní továrně průmyslníka Johanna Hackla ve Vejprtech na Chomutovsku
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„Bývalá továrna investora zaujala jako jeden z mála dochovaných industriálních objektů v okolí Klínovce, ze kterého se v posledních letech stává celoroční centrum volného času,“ uvedla realitní makléřka Jana Kociánová z realitní firmy Svoboda & Williams, která investora zastupuje.

Za proměnou architektonicky zajímavé budovy z červených cihel stojí studio Loca Plan architektů Ondřeje Duchana a Kryštofa Kreisingera. Jejich návrh staví na propojení původní průmyslové architektury s požadavky na současné bydlení.

„Interiéry jednotlivých apartmánů budou přiznávat původní konstrukční prvky. Počítá se s odhalenými a podsvícenými cihlovými zdmi, kovovými portály či betonovými stěrkami. Industriální základ zjemňují dubové podlahy, minimalistické vypínače, černé kování a sanita v tónech grafitu a sopečného kamene,“ popsala apartmány Kociánová.

Stávající objekt má tři podlaží. Během rekonstrukce na něj stavbaři přidají čtvrté patro. Součástí budovy zůstane také dominantní, 26 metrů vysoký komín z neomítaných cihel s přilehlou kotelnou.

OBRAZEM: Místo, kde i márnice je cenná. Projděte si lesní hřbitov u hranic

Architekti také ponechali velkoformátová průmyslová okna a nadstandardně vysoké stropy v interiéru, což dává apartmánům autentický genius loci odkazující na průmyslovou historii objektu.

Ta sahá do roku 1878, kdy ve městě vznikla firma Johann Hackl. Výroba prýmků – ozdobných stuh a šňůrek v patrové továrně byla zahájena v roce 1891. V pozdějších dekádách byla továrna rozšiřována. Koncem 20. let 20. století prostory převzala firma Franz Schmidl vyrábějící šály a šátky. Po komunistickém převratu v roce 1948 však v areálu zůstaly už jen dílny a sklady. Život továrního komplexu definitivně ukončila neúspěšná privatizace v 90. letech.

Nejmenší apartmán? Za 4,2 milionu

Prodej apartmánů již běží. Vzhledem k příhraniční poloze cílí realitní společnost nejenom na tuzemské zájemce, ale i německou klientelu. Nejmenší apartmán o velikosti 40 metrů čtverečních je za 4,2 milionu korun. Ten největší, který má plochu přes sto metrů čtverečních, je k mání za 13,5 milionu korun.

Ke každé bytové jednotce náleží soukromý prostor pro uložení sportovního vybavení a vyhrazené parkovací stání. Kolik apartmánů již má svého majitele, realitní společnost nesdělila největší poptávku teprve očekávají „Největší vlnu poptávky očekáváme po dokončení hrubé stavby, kdy budou možné osobní prohlídky konkrétních prostor,“ zmínila Kociánová s tím, že prohlídky budou možné v prvním kvartálu příštího roku.

Továrnu Hackl si developer nevybral jen díky strategicky zajímavé poloze v blízkosti Klínovce, který v budoucnu může konkurovat krkonošským zimním střediskům, výhodná je také dostupnost díky dálnicím D7 a D6 či kompletní občanská vybavenost ve městě. Velký potenciál má i obnovená příroda Krušných hor.

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