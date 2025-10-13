Gloriet už není strašidelná kulisa. Obec mění barokní klenot Českého středohoří

„Opuštěný zahradní pavilon, jehož okna a dveře chyběly celé dekády, byl vydán napospas dešti, mrazu i lidské neohleduplnosti. Malby se drolily, omítky padaly, sklepení se bortilo. Tak vypadal gloriet, když ho obec Velemín v roce 2014 převzala do svého vlastnictví,“ říká zastupitelka Václava Koubová (Sdružení nezávislých kandidátů pro Velemínsko).
Před jedenácti lety tak stál Velemín před nelehkým úkolem. Objekt byl v havarijním stavu a potřeboval rychlou pomoc. První velkou investicí byla obnova střechy. Vyměnily se poškozené trámy, položily nové šindele a stavba získala i kovářskou výzdobu, která jí vrátila alespoň špetku dávné krásy. Tím se podařilo zastavit zatékání a gloriet se poprvé po letech dočkal základní ochrany.
Jen ve Francii a v Milešově. Gloriet zdobí unikátní střecha, jinak však chátrá
„Opravdový zlom však nastal v letošním roce. Díky evropské dotaci, která uhradila 95 procent nákladů, se za 1,33 milionu korun podařilo realizovat obnovu oken a dveří. To, co laikovi může připadat jako detail, je pro památku klíčová změna. Pavilon se uzavřel před povětrností, přestal být volně přístupný vandalům a získal zpět svou tvář. Poprvé po desetiletích tak začal působit jako skutečný letohrádek, nikoliv opuštěná ruina,“ popisuje Koubová.
Současně proběhly také práce, bez nichž by gloriet zřejmě nepřežil. Statik totiž označil suterénní prostory za životu nebezpečné. Zdivo se zde rozpadalo a klenby hrozily zřícením. Obec proto za 3,8 milionu korun z vlastních prostředků financovala jejich opravu. Odborníci vyčistili a zpevnili narušené části, dozdili chybějící kameny a opravili klenby.
„Záchrana glorietu není jen časově náročná, ale především nesmírně drahá. Každá etapa stojí miliony korun, což jsou částky, které by obec sama nikdy nemohla ufinancovat. Právě proto jsou dotační programy z kraje i z Evropské unie klíčové. Bez nich by gloriet zůstal ruinou a jeho příběh by skončil,“ doplňuje Koubová.
Obnova glorietu nekončí. Obec má v plánu zajištění základů, odvedení dešťové vody, obnovu fasády i restaurování nástěnných maleb a kovaných prvků. „Další práce budou zahájeny, jakmile bude vypsána vhodná dotační výzva. Obec sleduje nové programy a je připravena ucházet se o podporu, aby mohla v obnově pokračovat,“ podotýká zastupitelka.
Už nyní však gloriet není jen „staveništěm“. Velemín jej plánuje otevřít veřejnosti při kulturních akcích a po domluvě pro skupiny návštěvníků. Do budoucna zde vznikne stálá expozice věnovaná Zdeňku Kašparu Kaplíři ze Sulevic, vojevůdci a majiteli panství, který sehrál klíčovou roli při obraně Vídně v roce 1683.
„Pavilon tak spojí historii s přítomností a stane se místem pro koncerty, přednášky či slavnosti. Z ruiny, kterou se mnozí báli navštívit, se stává památka, na niž může být Milešov i celý region hrdý,“ dodává Koubová.