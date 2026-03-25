Velikonoce v Ústí nad Labem a kraji: Města chystají jarmarky, na zámku bude kozí taxi

  16:52aktualizováno  16:52
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou také obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Už tradičně se na severu Čech koná řada akcí spojených s Velikonocemi, mnohé jsou v předstihu. Navštívit můžete hlavně tematické jarmarky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií
Velikonoční akce v Ústeckém kraji v roce 2026
AkceKdy a kde
Velikonoční jarmark ve Staré papírně v ŽatciStará papírna, Žatec,
26. až 28. března
Velikonoční jarmark v Mostě1. náměstí,
27. března až 4. dubna
Velikonoční jarmark v Levíněkruhová náves,
28. března
Velikonoční jarmark v TřebenicíchPaříkovo náměstí,
28. března
Velikonoce v ZubrnicíchZubrnický skanzen,
28. a 29. března
Velikonoční jarmark v Krupcepark před městským úřadem,
29. března
Velikonoční oslavy v Litvínovězámek Valdštejnů,
29. března až 6. dubna
Velikonoční jarmark v Ústí nad LabemLidické náměstí,
30. března až 3. dubna
Velikonoční oslavy v Teplicíchkolonáda u Domu kultury a kina,
1. až 5. dubna
Velikonoce v LounechMírové náměstí,
2. dubna
Velikonoční jarmark v Klášterci nad Ohříkulturní centrum,
3. dubna
Velikonoční farmářská slavnost v Žatcináměstí Svobody,
3. dubna
Velikonoční zámecký jarmarkzámek Ploskovice,
4. dubna
Velikonoční trhy v Úštěkunáměstí,
4. dubna
Velikonoční jarmark v České Kamenicináměstí Míru,
5. dubna
Krušnohorský velikonoční jarmark v Lesnéhorský areál,
5. dubna

Velikonoční jarmark ve Staré papírně v Žatci

Velikonoční jarmark, na který zve od 10 do 17 hodin žatecké Regionální muzeum K. A. Polánka do své pobočky v budově Staré papírny, nabídne dekorace, košíčky, keramiku, kraslice, pralinky, perníky a další sváteční dobroty. Chybět nebudou ani tvořivé dílny, kde si děti například mohou uplést pomlázku. Vstupné se neplatí.

  • Kdy: od čtvrtka 26. do soboty 28. března
  • Kde: Stará papírna v Žatci
  • Vstupné: zdarma
Velikonoční jarmark v Mostě

Velikonoční atmosféra zavládne na 1. náměstí v Mostě. Připraveny budou řemeslnické stánky s pomlázkami, kraslicemi, dekoracemi i dalším velikonočním zbožím. Na své si přijdou také děti, pro které budou nachystané kolotoče nebo ohrádka se zvířaty, hudební vystoupení i divadlo. Na pódiu se budou střídat i hudebníci, s nimiž mohou děti zazpívat známé hity.

  • Kdy: od pátku 27. března do soboty 4. dubna
  • Kde: 1. náměstí v Mostě
  • Vstupné: zdarma

Velikonoční jarmark v Levíně

Levín je malebná obec nedaleko Lovečkovic a Úštěka. Na kruhové návsi se 28. března od 10 do 16 hodin uskuteční velikonoční jarmark plný tradičních řemesel a jarní atmosféry. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou nabídku rukodělných výrobků, od skla a dřeva přes šité výrobky, vinuté perle a šperky až po košíkářské zboží, kraslice nebo sazenice a keramiku. Ostatně Levín je svou keramikou proslulý. Připraven je také doprovodný program pro děti, které si v dílničkách vyzkouší různé tradiční velikonoční techniky, například drátenictví, malování kraslic voskem, výrobu slaměných ozdob či jednoduché loutky. Tyto ukázky budou probíhat v Ateliéru Umě, v hrnčířské dílně a v budově obecního úřadu na náměstí. Vstup na jarmark je zdarma.

  • Kdy: sobota 28. března
  • Kde: náves v Levíně
  • Vstupné: zdarma

Velikonoční jarmark v Třebenicích

Město Třebenice zve na Velikonoční jarmark plný dekorací, rukodělných výrobků a občerstvení. Akce se koná na Paříkově náměstí od 14 hodin, kde bude připraven bohatý program. Obec slibuje, že na své si přijdou děti i dospělí. Těšit se můžete na Třebenický ženský sbor Nikitar a kapelu Sebranci. Vystoupí také děti z Mateřské školy Třebenice, soubor Plamínek ze Základní školy Třebenice i děti z Domu dětí v Dlažkovicích. Vstupné je zdarma.

  • Kdy: sobota 28. března
  • Kde: Paříkovo náměstí v Třebenicích
  • Vstupné: zdarma

Velikonoce v Zubrnicích

S velikonočními zvyky jako je pletení pomlázky nebo zdobení kraslic a perníčků, se návštěvníci seznámí ve skanzenu v Zubrnicích na Ústecku. Připraveny budou také ukázky tradičních dobrot, ochutnat bude možné například velikonoční mazanec. Dobové stánky nabídnou ručně vyráběné produkty. V doprovodu folklorních souborů proběhne i tradiční vynášení Morany a vítání jara. Skanzen bude otevřen po oba dny od 10 do 16 hodin. Návštěvníci, kteří přijedou historickým vláčkem z Ústí nad Labem do Zubrnic, získají po předložení platné jízdenky slevu na vstupném ze 120 na 90 korun.

  • Kdy: sobota 28. a neděle 29. března
  • Kde: skanzen
  • Vstupné: 120 korun
Dům z Řehlovic po přesunu do Zubrnic.

Velikonoční jarmark v Krupce

Pouťové atrakce, stánky s občerstvením či vynášení Morany a její upálení zpestří velikonoční jarmark, který se koná od 12 hodin v parku před městským úřadem v Krupce na Teplicku. Připraveno je vystoupení kapely No Bad Notes, dramatických kroužků místního gymnázia a základní umělecké školy.

  • Kdy: neděle 29. března
  • Kde: před městským úřadem Krupky
  • Vstupné: zdarma

Velikonoční oslavy v Litvínově

Na velký velikonoční jarmark je možné vyrazit denně od 10 do 17 hodin na zámek v Litvínově. V parku, na nádvoří i v zámeckých komnatách budou kromě řemeslnických stánků s pomlázkami, kraslicemi a velikonočními dekoracemi připraveny také jízdy vláčkem či na koni, ukázky lidových tradic a tvořivé dílny.

  • Kdy: od neděle 29. března do pondělí 6. dubna
  • Kde: zámek Valdštejnů v Litvínově
  • Vstupné: 50 korun
Velikonoční jarmark v Ústí nad Labem

Lidické náměstí v Ústí nad Labem nabídne sváteční atmosféru se zajímavým programem. Na velikonočních trzích, otevřených každý den od 11 do 19 hodin budou k prohlédnutí i zakoupení velikonoční výrobky, děti potěší pohádky v podání oblíbených divadel – Tyjátr pana Šedopláště, Sváťovo divilo a Divadlo na klice, ale třeba také koutek s velikonoční tematikou. O dobrou zábavu se postarají kapely Frajerky z Galerky, Tom Petty tribute či folkové skupiny Amazonka Trio a Skok, připraveno je také vystoupení žáků Základní umělecké školy Evy Randové.

  • Kdy: od pondělí 30. března do pátku 3. dubna
  • Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem
  • Vstupné: zdarma
Magistrát města Ústí nad Labem na Lidickém náměstí

Velikonoční oslavy v Teplicích

Oslavit svátky jara přijďte od 10 hodin na kolonádu u Domu kultury v Teplicích, kde vás po několik dní čeká Velikonoční jarmark. Program potěší malé i velké návštěvníky. Připraveny budou velikonoční dílničky, v nichž si vyzkoušíte pletení pomlázky, malování kraslic i stloukání másla. O hudební doprovod se postarají flašinetář, harmonikář, žáci Základní umělecké školy Teplice i profesionální muzikanti, jako jsou skupiny Elevators, Voxel s cimbálem a Cocoman.

Program bude připraven také v Kinoklubu Domu kultury a v Kině Květen, které večer nabídnou promítání známých muzikálových hitů, jako jsou Bídníci, Chicago, Mamma Mia! nebo Jesus Christ Superstar.

  • Kdy: od úterý 1. do neděle 5. dubna
  • Kde: kolonáda u Domu kultury a kina v Teplicích
  • Vstupné: zdarma či dle ceníku kin
Prostranství u Domu kultury v Teplicích (květen 2024)

Velikonoce v Lounech

Velikonoce v Lounech se uskuteční na Zelený čtvrtek od 10 do 18 hodin na Mírovém náměstí u Mariánského sloupu. Připraven je den plný jarní pohody, během něhož se návštěvníci mohou těšit na tvořivé dílničky, speedcarving show, fotokoutek, tradiční pletení pomlázky s panem Slámou, Lounské farmářské trhy i malování na obličej.

  • Kdy: čtvrtek 2. dubna
  • Kde: Mírové náměstí v Lounech
  • Vstupné: zdarma
Na Mírovém náměstí už provoz jednosměrný je. (prosinec 2024)

Velikonoční jarmark v Klášterci nad Ohří

Na Velký pátek lze navštívit Velikonoční jarmark, který se koná od 10 do 17 hodin v Klášterci nad Ohří. Bohatý program zahájí v 10.30 dětská show hudebního divadla Hnedle vedle s názvem Jaro je tu, následovat bude vystoupení country kapely Petr nebo Pavel, dětská show Krejčíka Honzy - Kdo si hraje, nezlobí a program uměleckého spolku Cirkus Cerés. Pro děti budou připraveny také výtvarné dílničky a pletení pomlázek.

  • Kdy: pátek 3. dubna
  • Kde: kulturní centrum v Klášterci nad Ohří
  • Vstupné: dobrovolné

Velikonoční farmářská slavnost v Žatci

Velikonoční zboží, dekorace, sadbu a další produkty od regionálních pěstitelů a výrobců si půjde zakoupit od 8 do 12 hodin na náměstí Svobody v Žatci, kde se konají Velikonoční farmářské slavnosti. Během akce vystoupí kouzelník Harden a děti potěší pohádka v podání Divadla Studna.

  • Kdy: pátek 3. dubna
  • Kde: náměstí Svobody v Žatci
  • Vstupné: zdarma
Centrum Žatce je plné aut. (červen 2023)

Velikonoční zámecký jarmark

Na Bílou sobotu navštivte zámek Ploskovice u Litoměřic, kde se koná od 10 hodin Velikonoční jarmark. Na jarmarku lze zakoupit domácí pečivo, koláče, rukodělné výrobky, medové produkty a mnoho dalšího. Nebude chybět Klub šikovných rukou litoměřického regionu, který tradičně nabídne své výrobky, jako je paličkovaná krajka či háčkované i malované kraslice. Pro děti bude přichystaný velký dřevěný kolotoč, kozí taxi, kuličková dráha a od 13 hodin pohádka v podání Sváťova Dividla.

  • Kdy: sobota 4. dubna
  • Kde: zámek Ploskovice
  • Vstupné: jarmark je zdarma, pohádka pro děti 50 korun
Zámek v Ploskovicích na Litoměřicku (červenec 2024)

Velikonoční trhy v Ústěku

Staročeské velikonoční tržiště s řemeslníky, komedianty a spoustou tematické jarmareční zábavy nabídne od 8 hodin historické město Úštěk. Na náměstí nebude chybět malování kraslic, pletení pomlázek a ukázky dalších velikonočních zvyků či vystoupení folklorních a divadelních souborů. Děti potěší řemeslné dílničky, historický dřevěný kolotoč na klíč, střelnice, poníci, ale i soutěže o ceny. V 10, 14 a 16:30 hodin pak městem projde průvod s obří slepicí.

  • Kdy: sobota 4. dubna
  • Kde: náměstí v Úštěku
  • Vstupné: děti zdarma, dospělí 100 a 50 korun
Kostel sv. Petra a Pavla na náměstí v Úštěku (říjen 2024)

Velikonoční jarmark v České Kamenici

Sváteční jarmark s množstvím regionálních stánků, dětskými výtvarnými dílnami, velikonoční stezkou i hudebním programem začne od 10 hodin na náměstí Míru v České Kamenici. Vystoupí kapela pro děti Bombarďák, Lukáš Vilimovský a band a také písničkář Pokáč. Vstupné je zdarma.

  • Kdy: neděle 5. dubna
  • Kde: náměstí Míru v České Kamenici
  • Vstupné: zdarma

Krušnohorský velikonoční jarmark v Lesné

Velikonoční jarmark za doprovodu živé muziky se koná v horském areálu Lesná v Krušných horách mezi Jirkovem a Horou Svaté Kateřiny. Od 13 do 16 hodin nabídne bohatý program s ukázkami lidové tvorby a řemesel. Návštěvníci se dozvědí něco o zvycích a symbolech krušnohorských Velikonoc i o krušnohorském kroji. Připraveno je také vynášení Morany, loučení se zimou a vítání jara. Pro děti jsou nachystány tvořivé dílničky nebo velikonoční stezka zajíčka Matěje.

  • Kdy: neděle 5. dubna v Lesné
  • Kde: horský areál
  • Vstupné: zdarma
Sochy jsou přes dva metry vysoké.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

25. března 2026  15:20,  aktualizováno  15:20

25. března 2026  16:50

25. března 2026  13:32,  aktualizováno  16:43

Petřín

Petřín

Lanovka na Petřín

vydáno 25. března 2026  16:36

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Velikonoční trh v Praze 2 na Vinohradech na Náměstí Míru

vydáno 25. března 2026  16:36

25. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

25. března 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

25. března 2026  16:17

25. března 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.