Velké Žernoseky zvou na tradiční vinobraní

Na náměstí se na hlavním pódiu od 10 hodin vystřídají Petr Lüftner, KrisKros capella, Camma, Jakub Děkan a Nestel postel, v 21 hodin je pak naplánovaná afterparty.
Historická scéna nabídne řemeslné stánky, prohlédnout si půjde vojenské ležení i historické zbraně.
Děti se mohou těšit na pouťové atrakce, pohádku v podání Divadla V pytli a diskotéku Baby Jagy.
Ve 14 hodin vyrazí obcí historický průvod a celý program v 21 hodin zakončí ohňostroj u přívozu.
Mezi Litoměřicemi a Velkými Žernoseky bude zajištěna kyvadlová doprava.
Vstupné je pro dospělé 150 korun, senioři, studenti a ZTP zaplatí 70 korun a děti do 15 let mají vstup zdarma.