Na pěti páteřních železničních trasách převezme provoz od Českých drah společnost RegioJet. Půjde o spoje z Ústí do Litvínova, do Lysé nad Labem a do Klášterce nad Ohří, z Děčína přes Ústí do Kadaně a z Hněvic do Děčína. RegioJet nasadí na tratě 23 nových elektrických jednotek. Smlouvu s krajem uzavřel na patnáct let.
„Nejde jen o změnu dopravce, ale hlavně o zkvalitnění služeb pro cestující. Na páteřní linky nastupují nové nízkopodlažní vlaky s moderním vybavením a současně rozšiřujeme nabídku spojů na několika důležitých trasách,“ uvedl krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger (ODS).
Nové soupravy nabídnou bezbariérový nástup, klimatizaci, Wi-Fi, zásuvky, USB konektory, první třídu i tichý oddíl. K dispozici bude také prostor pro kočárky a jízdní kola či defibrilátor.
Častější spojení pak čeká cestující mezi Teplicemi a Litvínovem, kde budou ve všední dny vlaky jezdit každých třicet minut. Provoz se rozšíří také na trase z Ústí přes Teplice, Most a Chomutov do Klášterce nad Ohří. Další posilové spoje přibudou i mezi Ústím a Roudnicí nad Labem.
Zároveň se zruší vlakové spojení mezi Ústím a Děčínem po pravém břehu Labe. Důvodem je nízký počet cestujících, podle kraje jich jezdí jen pět až patnáct denně. Spojení nahradí posílené autobusy, které obslouží také Malé Březno a Těchlovice. Nové ranní autobusové spoje pak přibudou mezi Rumburkem a Varnsdorfem.
Změny čekají i turistické vlaky. Například Kamenický motoráček bude jezdit o víkendech celoročně mezi Benešovem nad Ploučnicí a Českou Kamenicí na Děčínsku, v létě až do Kamenického Šenova. Podřipský motoráček dostane nízkopodlažní vozidlo a Lužickohorský rychlík z Prahy do Šluknovského výběžku už v nové sezoně jezdit nebude.
Od 1. ledna 2027 pak zdraží jízdné Dopravy Ústeckého kraje o 4,9 procenta. Třeba jednodenní síťová jízdenka tak bude místo současných 200 korun stát 215 korun. Zdražení se však nedotkne všech jízdenek. Ty, které budou zakoupeny přes aplikace DÚKapka, IDOS a Můj vlak, budou stát stejně jako nyní.
DÚKapka má nyní přibližně 159 tisíc aktivních uživatelů a denně se přes ni prodá kolem osmi tisíc jízdenek.