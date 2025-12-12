Nové vozy či kratší intervaly. Veřejnou dopravu čekají změny, zdražovat nebude

Lenka Dvořáková, ČTK
  18:52aktualizováno  18:52
Veřejná doprava v Ústeckém kraji se dočká změn. Chystá se například posílení či prodloužení některých spojů. Zdražení jízdného se cestující obávat nemusejí. Novinky vejdou v platnost 14. prosince.

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger (ODS) upozornil, že po stažení moderních vlaků Panter z linky U1 na trase Děčín – Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Kadaň se zhoršila kvalita cestování. „Ve spolupráci s Českými drahami se snažíme situaci napravit,“ uvedl.

Od 14. prosince se vrátí nízkopodlažní soupravy, které doplní vozy zvané „sysel“, a cestování by mělo být pohodlnější. Radní dále doplnil, že jsou ve výrobě nové zelené vozy Panter, které nabídnou cestujícím větší komfort. Na trati začnou jezdit první dva nové Pantery od července příštího roku. „Nejpozději do prosince 2026 bude v regionu v provozu 23 těchto jednotek,“ uvedl Rieger.

Na lince 458 mezi Ústím nad Labem a Krupkou budou od neděle jezdit nové kloubové autobusy. Ty umožní častější spojení ve špičce i mimo ni. Do Chabařovic budou autobusy zajíždět ve špičce každých 15 minut místo dosavadních 20, do Krupky pak po půlhodině.

Zkrátí se také interval linky mezi Teplicemi a saskými Drážďany, a to ze 120 na 60 minut od pondělí do soboty, což zajistí pohodlnější cestování pro pravidelné i příležitostné cestující.

Dále dojde po zavedení nového mezinárodního spojení ke zrušení rychlíků Labe 672 a 699. Na Šluknovsku se pak prodlouží vybrané spoje linky U28, upraví se čas odjezdu vlaku U8 a autobusové linky 401 a 407 nově obslouží stanici Varnsdorf.

Kraj zaplatí seniorům a dětem část jízdného. Politici se kvůli slevám škorpili

Na Roudnicku přibude ranní vlak do Prahy. V okrese Louny bude vlak U40 zajíždět až do stanice Louny-město. Autobusová linka 687, která propojuje Lounsko s Litoměřickem, povede po nové trase.

Rozsáhlé výluky na Chomutovsku způsobí časové posuny vlaků i navazujících autobusů, proto se posílí večerní spoje linky 565 a víkendové spoje 588. Víkendové spoje do Marienbergu budou prodloužené o dvě stanice.

Na příští rok pak chystá Ústecký kraj soutěž na provozovatele vlaků pro Středohorskou železnici II a Švestkovou dráhu. Na obou linkách budou jezdit nové bateriové jednotky financované z Modernizačního fondu, přičemž jejich nákup by měl vyjít zhruba na dvě miliardy korun.

