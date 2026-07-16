Veřejné WC u lovosického lesoparku Osmička je díky úpravám pohodlnější

Samoobslužné veřejné WC u lovosického lesoparku Osmička se dočkalo několika změn.
Automat nyní po zaplacení vydává zvukový signál, kterým upozorňuje, že jsou hlavní dveře otevřené, a to na 30 sekund.
„Vstupy na jednotlivé toalety uvnitř objektu jsou nově volné, bez nutnosti použití čárového kódu,“ popisuje dále mluvčí města Denisa Richter.
Doplňuje, že upraven byl také tisk dokladu.
„Pokladna nyní tiskne pouze jeden doklad podle druhu platby, tedy pro hotovostní nebo bezhotovostní platbu,“ nastiňuje.
Díky změnám by mělo být využívání samoobslužného veřejného WC pohodlnější.