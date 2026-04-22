„Podali jsme žádost o dodatečné stavební povolení,“ uvedl Miroslav Beneš, zástupce společnosti Free Heating, která má kontroverzní projekt na svědomí. Věří, že u Krajského úřadu Ústeckého kraje uspěje.
Souběžně ale úředníci vedou s investorem řízení o odstranění stavby, protože už dříve konstatovali, že větrná elektrárna byla postavena bez povolení. „Řízení o odstranění stavby ještě nebylo uzavřeno,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková. „V rámci řízení se může stavitel vyjádřit a teoreticky je možné stavbu dodatečně zlegalizovat,“ připustila.
Větrník stojí na okraji Doksan od začátku letošního roku v areálu zmíněné společnosti. Ta se zabývá obchodem s bateriemi a nabízí dluhopisové investice do nabíjecích stanic pro elektromobily.
Hlavním účelem této větrné elektrárny má být podle Beneše, jak popsal už dříve, napájení dobíjecího bodu. Energie z turbíny má putovat přímo do velkokapacitní baterie, ze které by se následně napájela elektroauta.
Jenže z tohoto byznysu nejsou sousedé vůbec nadšení. Stavba větrné elektrárny vyvolala mezi místními silný odpor. Investor se do výstavby pustil bez jakéhokoli povolení a stožár se navíc nachází jen zhruba čtyřicet metrů od nejbližší obytné zástavby. Vedení Doksan větrnou elektrárnu od počátku označuje za černou stavbu.
Povolení? Nepotřebujeme. Firma staví kousek od domů obří větrnou elektrárnu
V únoru vydal Krajský úřad Ústeckého kraje zákaz veškerých stavebních prací. Firma se proti stopce odvolala k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu (DESÚ) v Praze, ale neuspěla. DESÚ ve svém čerstvém rozhodnutí, které má redakce iDNES.cz k dispozici, argumenty firmy smetl ze stolu.
Investor se mimo jiné hájil tím, že projekt s výkonem do 100 kW považoval za „drobnou stavbu“, u níž zákon povolení nevyžadoval. Podle úřadu je to ale omyl. Doksany totiž leží v území vymezeném ministerstvem obrany, kde jsou pravidla přísnější. Podle DESÚ došlo k přestupku, za který může být uložená sankce až dva miliony korun.
Proti tomuto rozhodnutí už nemá firma možnost se odvolat. „O tom rozhodnutí nevím. Máme na to advokáta, který to za nás řeší, nebudu k tomu nic říkat,“ uvedl Beneš.
„Kdyby normálně běžela, nic takového nevydává“
I přesto, že větrná elektrárna není oficiálně v provozu, silný vítr dokáže lopatky roztočit. Stalo se to na začátku dubna. „Lopatky se velmi pomalu otáčely a vydávaly příšerný zvuk, který byl v noci slyšet na velkou vzdálenost,“ popsal starosta Doksan Jaroslav Joska (SNK Doksany).
Joska celou událost zaznamenal na video, na kterém je slyšet pronikavý zvuk připomínající pískání či tření kovových částí. Obec se kvůli tomu obrátila na krajský úřad i na policii. „Podal jsem podnět s podezřením, že je zařízení v provozu,“ doplnil starosta.
Nelegální, musí pryč. Úřad nařídil odstranit větrnou elektrárnu poblíž domů
Beneš však odmítl, že by elektrárnu zapnuli. „Jde o velice složité zařízení, které musí být jištěné. V současné době, kdy je stroj vypnutý, jsou lopatky nastavené kolmo proti větru a zajištěny kotoučovou brzdou. Když ale přijde silný vítr, brzda proklouzne. Je to ochranný prvek – kdyby tam byl čep nebo klínek napevno, mohlo by dojít k poškození,“ vysvětlil.
Právě prokluzování brzdy je podle něj zdrojem nepříjemného hluku. „Kdyby elektrárna normálně běžela, žádné takové zvuky by nevydávala. Je to jen důsledek toho, že je stroj zabrzděný,“ dodal Beneš.
19. ledna 2026