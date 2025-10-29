Firma oprášila plány na větrníky a přesvědčuje vzdorující obce, nabízí miliony

Miroslava Strnadová
  6:32aktualizováno  6:32
Až sedmnáct větrných elektráren by se mohlo roztočit v katastru šesti obcí na Lounsku. Dvě stě metrů vysoké větrníky tam chce postavit společnost meridian Nová Energie, za kterou stojí německá skupina. Záměr před lety některé obce odmítly, přesto je nyní investor oslovuje znovu a do obecních rozpočtů nabízí milionové příspěvky za souhlas s výstavbou.
Území mezi Cítoliby a obcí Jimlín, kde chce investor postavit větrné...

Území mezi Cítoliby a obcí Jimlín, kde chce investor postavit větrné elektrárny, mají být kilometr od nemovitostí. (říjen 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Zástupci společnosti meridian Nová Energie Pavel Mrva (vlevo) a Marek Vosyka na...
Veřejné projednání v Cítolibech. (říjen 2025)
VTE Veltěže a uvažované VTE na Lounsku.
V těchto místech mají stát větrné elektrárny u Cítolib.
14 fotografií

U Cítolib chce firma postavit a provozovat dvě větrné elektrárny. Před dvěma lety však městys usnesením rady odmítl dohodu, která by zajistila, že investorovi nebude ve výstavbě bránit a Cítoliby získají finanční benefit. Tehdy byl záměr postavit čtyři větrníky.

„Firma přišla s novou nabídkou. Rozhodnutí necháme na občanech,“ uvedl starosta Zdeněk Vaic (Unie pro sport a zdraví) s tím, že městys půjde pravděpodobně cestou referenda, které by se mohlo uskutečnit v příštím roce.

Investor minulý týden záměr stavby dvou větrných elektráren představil cítolibským obyvatelům. Do sálu místního kulturního domu přišlo několik desítek lidí.

„Umístili jsme je jeden kilometr od krajních budov. Tato dostatečná vzdálenost zaručuje, že vás nebudou obtěžovat a nikdo z občanů nebude hlukem těchto strojů rušen,“ sdělil zástupce investora Pavel Mrva.

Peníze si nechte. Obce ke stavbě elektráren nepřesvědčily ani desítky milionů

Zároveň přítomné upozornil, že nová legislativa umožňuje rychlejší výstavbu zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Donedávna vyřídit veškerá povolení trvalo až patnáct let. „Teď bychom mohli začít stavět do dvou let od podpisu smlouvy s obcí,“ popsal Mrva.

Výkon jedné větrné elektrárny má být 6,2 MW. Za rok by měla vyrobit tolik energie, kolik je roční spotřeba čtyř tisíc domácností.

Firma chce stožáry umístit na severozápad od obce na soukromém pozemku. Od jeho vlastníka už má souhlas se stavbou. Městysi za ně nabízí jednorázový příspěvek dva miliony korun a každý další rok provozu přes 1,6 milionu korun. Za 25 let životnosti zařízení by tak Cítoliby do rozpočtu získaly minimálně 42,3 milionu korun.

Postoj některých místních, kteří prezentaci sledovali, byl přesto zamítavý. Vyjadřovali obavy z hluku a dopadu na zdraví, pokles cen nemovitostí i nemožnost rozvoje obce směrem, kde mají větrné elektrárny stát. Zástupci společnosti se snažili jejich obavy rozptýlit a upozornili, že kolem větrných elektráren panuje řada omylů a mýtů.

Odmítají čekat. Obce chtějí větrníky co nejdřív, začaly podepisovat smlouvy

V sousedním katastru obce Jimlín plánuje investor stavbu čtyř větrných elektráren. I tady mají stát stožáry minimálně 1,1 kilometru od nejbližší zástavy. Za 25 let fungování by Jimlín získal do rozpočtu 92 milionů korun. Před dvěma lety záměr zamítli zastupitelé, tehdy se jednalo o stavbě dvou zařízení.

Podle slov starosty Vladimíra Svobody (Sousedé 2018) to bude nyní na obyvatelích. „Zeptáme se jich formou ankety, případně obecního referenda. Uvidíme, jak se to vyvine,“ nastínil Svoboda s tím, že bude záležet i na průběhu veřejného projednání záměru. Firma ho představí místním ve čtvrtek 20. listopadu.

Další čtveřici větrných elektráren by společnost chtěla postavit v katastru Líšťan. Avšak před dvěma lety stavbu větrníků od jakéhokoliv investora odmítli místní v obecním referendu. „Je to jasný vzkaz, že si je u obce nepřejeme a domníval jsem se, že to tím pro nás skončilo,“ přiblížil místostarosta Zdeněk Průcha (Hasiči), který sledoval veřejné představení záměru v Cítolibech.

Zástupce investora poznamenal, že i sem by chtěl s novou nabídkou za nějaký čas přijít znovu.

Firma meridian chce stavět i v katastru obcí Peruc, Veltěže a Smolnice. S přípravou je nejdále u Smolnice, kde plánuje jedno zařízení a kde souhlas získala už před několika lety. Nyní běží proces posuzování záměru vlivu na životní prostředí.

Podle dat České společnosti pro větrnou energetiku je v České republice přes 200 větrných elektráren, které pokrývají zhruba jedno procento celkové spotřeby elektřiny. Pro srovnání Polsko pokrývá už nyní z větru 13 procent své spotřeby a Rakousko 14 procent.

Společně s říjnovými sněmovními volbami se na 18 místech v Česku konala místní referenda o výstavbě větrných elektráren. V osmi případech projekt podpořen byl, v deseti byl odmítnut.

„To odpovídá dosavadnímu dlouhodobému trendu. Zamítavé stanovisko zaznělo i tam, kde developeři komunikovali férově a otevřeně, což potvrzuje, že poprvé se rozhoduje vždy hůř než v lokalitách, kde větrníky už stojí a lidé s nimi mají vlastní zkušenost,“ vysvětlili zástupci České společnosti pro větrnou energetiku.

28. listopadu 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Tma, prach a přízračné ticho. Padesát let od nejhorší letecké nehody ČSSR v Suchdole

Zkušená posádka, téměř nový stroj a rutinní let z dovolené. Přesto 30. října 1975 skončil charterový let jugoslávských aerolinek katastrofou v pražské zahrádkářské kolonii. Nehoda si vyžádala 79...

29. října 2025

Hudba studentů i pedagogů dnes na JAMU rozezněla chodby, schodiště i toalety

Hudba v nejrůznějších podobách dnes rozezněla chodby, schodiště i toalety Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU). Při akci nazvané...

29. října 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Praha se opět rozzáří stovkami tisíc světel. Od konce října až do února oživí metropoli oblíbené světelné parky, jako jsou Garden of Lights v Zoo Praha, Winter Wonderland v Letňanech, Lumina Park u...

29. října 2025

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

29. října 2025  19:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko je stále bez záloh na PET lahve a plechovky. Okolní státy už systém úspěšně zavedly

Zatímco naši sousedé už léta úspěšně zálohují plastové lahve i plechovky, v Česku systém stále chybí. Přitom od roku 2029 nám ho nařídí evropské předpisy – a čím později ho spustíme, tím dražší bude.

29. října 2025  18:30

V Novém Jičíně skončila druhá etapa úprav panelového sídliště Nerudova

V Novém Jičíně skončila druhá etapa obnovy panelového sídliště Nerudova za sedm milionů korun. Město nechalo opravit chodníky nebo dětské hřiště. U panelových...

29. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:32

Rakovník začne v listopadu opravovat vnitřní prostory historické radnice

Rakovník chce v listopadu zahájit obnovu vnitřních prostor historické radnice na Husově náměstí, kde je městský úřad. Za víc než sedm milionů korun opraví...

29. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Po nehodě dvou osobních aut na Ústecku zemřel člověk, další dva jsou zranění

Po nehodě dvou osobních aut u obce Povrly na Ústecku dnes zemřel člověk. Resuscitace byla neúspěšná, šlo o velmi vážná zranění. Další dva lidé utrpěli středně...

29. října 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

J. Hradec připravuje rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun

Jindřichův Hradec připravuje na příští rok rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun. Vysoké saldo způsobil fakt, že řada projektů z letošního roku...

29. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm po roční rekonstrukci zahájí provoz

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku po více než roční pauze zahájí ve středu 5. listopadu provoz. Má za sebou rekonstrukci za 1,27 milionu...

29. října 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.