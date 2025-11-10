Vězni uklízeli hory odpadků poblíž žateckého azylového domu

Jednalo se o první jednorázovou akci, která vyplynula z dohody o spolupráci mezi městem Žatec a věznicí.
Odsouzení během dopoledne posbírali desítku pytlů s odpadem a celý prostor důkladně vyčistili.
„Jsme rádi za to, že naše spolupráce s věznicí Nové Sedlo může být intenzivnější. Vězni společnosti něco vzali, nyní mají možnost to společnosti určitým způsobem vrátit. Pomáhají jak s pravidelným úklidem, tak s jednorázovým,“ sdělil starosta Žatce Radim Laibl.
Pravidelné úklidové akce v centru města, které jsou součástí dohody, probíhají už delší dobu. Další jednorázové úklidy v rámci spolupráce města a věznice se budou domlouvat podle aktuálních potřeb Žatce a možností věznice v Novém Sedle.