„Obvinění od ledna do června 2024 fungovali jako organizovaná skupina, která neoprávněně distribuovala omamné a psychotropní látky do věznic Nové Sedlo na Lounsku a Vinařice na Kladensku,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jaroslav Novák.
Podle spisu řídili distribuci dva vězni. Ti ostatním přidělovali úkoly, kde drogy a léky sehnat a jak je dostat za zdi káznic. Mezi pašovanými látkami byl pervitin, marihuana a syntetické opioidy v podobě léků na předpis.
Do jednací síně dorazilo osm obžalovaných, dva se omluvili ze zdravotních důvodů. Soudce nařídil jednání bez jejich přítomnosti. Čtyři členy skupiny pak přivedla eskorta, odpykávají si totiž tresty ve vězení za jinou trestnou činnost.
Obžalovaná přítelkyně jednoho z hlavních organizátorů popsala, že jí partner neustále volal z vězení a naléhal, aby látky obstarala. „Bála jsem se, že na mě někoho pošle, aby mě zmlátil, když to neudělám,“ uvedla.
Její přítel vinu odmítl. „Jsem nevinný,“ prohlásil obžalovaný, který si nyní odpykává trest ve Valdicích. „Chtěl jsem jen tabáky,“ snažil se přesvědčit soudce. Přitom se ale podivoval nad trestem navrženým státním zástupcem: „Mám dostat šest let vězení za pašování léčiva? Vždyť to není perník nebo heroin, prodává se to v lékárnách na předpis.“
Druhý z údajných organizátorů naopak vinu přiznal. Na lécích obsahujících psychotropní látky si prý vybudoval závislost právě ve vězení. „Každý den jsem bral Subutex. Donutil jsem přítele své matky, aby to sehnal. Moje máma o tom nevěděla, nechápu, proč je obžalovaná. Prášky jsem měl jen pro sebe,“ tvrdil. Z výpovědí a odposlechů telefonátů mezi ním a jeho příbuznými však vyplývá, že léky ve věznici prodával i dalším vězňům.
Skupina se dostala do hledáčku kriminalistů poté, co se v jedné z věznic zjistilo, že někteří vězni užívají zakázané látky. Kriminalistům a Vězeňské službě se pak podařilo zachytit tři zásilky.
Vinu při prvním jednání přiznalo šest lidí. Obžalovaným hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.
Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu.