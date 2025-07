Na zámku v Krásném Dvoře na Lounsku se v sobotu 12. července uskuteční slavnosti věnované památce Jana Rudolfa hraběte Černína z Chudenic, který se zaloužil o přeměnu zdejší obory na unikátní krajinářský park.

Program začne od 10 hodin a nabídne kostýmované prohlídky zámku, mimořádné zpřístupnění rozhledny na Novogotickém templu, zámecký jarmark i oživené dětské prohlídky. Chybět nebude ani podvečerní procházka parkem s Evženem Karlem Černínem, synem Jana Rudolfa Černína, během níž na vás čeká překvapení.

Plné vstupné na kostýmované prohlídky stojí 200 korun, snížené 60 korun, děti do 5 let mají vstup zdarma. Na dětské prohlídky činí plné vstupné 80 korun a snížené 20 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Vstup na rozhlednu stojí 60 korun. Podvečerní procházka parkem vyjde na 260 korun.