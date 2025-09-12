Víkendové tipy: krajské dožínky, Mariánské poutní slavnosti i stezka odvahy

O víkendu se na severu Čech koná řada zajímavých akcí, na které stojí za to vyrazit. V Peruci už tradičně proběhnou krajské dožínky, v Lounech se uskuteční pivní festival, na zámku v Jílovém se můžete rozloučit s létem a v Národním parku České Švýcarsko zase vyzkoušet stezku odvahy.

V Peruci na Lounsku se v sobotu od 12 hodin koná oslava sklizně, zemědělců, řemesel a regionálních výrobků. Součástí akce bude tržiště, kde představí svou práci řezbáři, hrnčíři, soukeníci či pradleny, a také výstava moderní i historické zemědělské techniky. | foto: dozinkyperuc.cz

Stezka odvahy národním parkem

V Brtníkách na Děčínsku je v sobotu připravena příjemná procházka malebnou krajinou Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Klub českých turistů Rumburk zve na 46. ročník turistické akce Stezka Odvahy. Startuje se od 7.30 do 11.15 hodin od autobusové zastávky Brtníky-náměstí.

Na výběr bude ze dvou okružních tras o délce 4,5 a 9 kilometrů. Cíl je na základně klubu v osadě Kopec. Děti se mohou těšit na medaile, diplomy, soutěže, trampské písničky i posezení u táboráku. Startovné je 30 korun.

Loučení s létem na zámku v Jílovém

Zábavné rozloučení s prázdninami čeká děti v sobotu odpoledne na zámku v Jílovém u Děčína. Na nádvoří bude od 14 hodin připravený bohatý program, který začne improvizovaným představením Milostný trojúhelník, následovat bude stand-up vystoupení skupiny Vtípečky se zelím a koncerty kapel Nu Friends, Celest a Charles, Hrací skříň.

Pro děti jsou nachystány nafukovací atrakce a horolezecká stěna. Vstup je 80, 30 a rodinné 190 korun.

Mariánské poutní slavnosti v Krupce

Na Mariánské poutní slavnosti, se vydejte v sobotu do Krupky na Teplicku. Na městském stadionu odstartuje ve 14 hodin program, který zahájí vystoupení kapely Hambaeros, následovat bude kapela Děda Mládek Illegal band, zpěvák Raego, zpěvačka Kateřina Marie Tichá a Bandjeez, kapela Tublatanka a závěr obstará světelná show.

Děti se pobaví při tanečním řádění s divadlem BezeVšeho, pohádce Muzea Strašidel, s kejklíři, ve tvořivých dílničkách, při soutěžích a hrách nebo na pouťových atrakcích. Vstupné se neplatí.

Zichovec Beer Fest v Lounech

Více než 70 druhů piv ochutnáte na Beer Festu, který pořádá v sobotu lounský pivovar Zichovec. Přehlídka vypukne ve 12 hodin koncertem kapely DJ Friky, dále se na pódiu vystřídají kapely Furt Rovně, Le Čhavendar, MoveBreakers a Papik Brothers.

Po celý den budou také probíhat prohlídky pivovaru se sládky a něco dobrého na zub nabídnou stánky se street food občerstvením. Chybět nebude ani koutek s dětskými hrami. Vstupné na místě činní 350 korun a zahrnuje degustační skleničku, děti do 12 let mají vstup zdarma.

Makové slavnosti v Ploskovicích

Sladké i slané pochoutky, ale i zmrzlina, nádivka do masa, maková kosmetika, něco makového na sebe a jiné makové produkty najdete v sobotu od 10 do 18 hodin na Makových slavnostech na zámku v Ploskovicích u Litoměřic.

O hudbu se postarají kapely The Brownies, Meluzína či zpěvačka Eva Vargo. Děti se vypravit na na pohádky, které odehrají Sváťovo dividlo či Divadlo 100 Opic. Vstupné je 150, 90 a 50 korun.

Krajské dožínky v Peruci

V Peruci na Lounsku se v sobotu od 12 hodin koná oslava sklizně, zemědělců, řemesel a regionálních výrobků. Součástí akce bude tržiště, kde představí svou práci řezbáři, hrnčíři, soukeníci či pradleny, a také výstava moderní i historické zemědělské techniky.

Na hlavní scéně od 13 hodin vystoupí zpěvačka Marcela Březinová, komik Lukáš Pavlásek, revivalové kapely Elán a Michal Tučný band. Na dětské scéně v zámeckém parku budou k dispozici tvořivé dílničky, vystoupí zde mažoretky a podívat se půjde i na pohádky. Vstup je zdarma.

Loretánské slavnosti v Rumburku

Spoustu hudby, divadelních vystoupení a prohlídek běžně nepřístupných prostor nabídnou Loretánské slavnosti v Rumburku, které připomínají 335. výročí vysvěcení kostela sv. Vavřince a 255. výročí dokončení stavby kaple Svatých schodů.

Program začne od 13 hodin na Loretánském náměstí a otevře ho vystoupení dětského pěveckého sboru Kvíltet a pokračuje představením barokních tanců souboru Villanella. Děti pobaví pohádky či tvořivé dílničky, kde si vyrobí výrobek z korálků, dřeva či včelího vosku.

Program se bude odehrávat také v kostele sv. Vavřince a kostele sv. Bartoloměje. Vstupné je zdarma.

Teplický pivní rynek

Světlá, polotmavá, tmavá, ochucená, speciální a svrchně kvašená piva nabídne v sobotu 10. ročník akce Teplický pivní rynek. Na Zámeckém náměstí se od 11 hodin setkají minipivovary a rodinné pivovary, které budou nabízet piva své vlastní výroby.

Během dne vás čekají soutěže, Drž úhel!, PubQuiz, Slepá degustace, vypití tupláku na ex a pivní štafeta. O hudební program se postarají kapely Doubravanka, Sebastellar, Taši delé a spousty dalších. Vstupné je zdarma.

