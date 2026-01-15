Víkendové tipy: plesy či turistika

Autor: mač
  6:59
Kam vyrazit o víkendu? Přinášíme vám několik tipů, co můžete podniknout.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Znojemská Beseda

Lázeňský ples Krušnohorského divadla

Bohatý program nabídne v pátek 16. ledna Lázeňský ples Krušnohorského divadla v Teplicích, který odstartuje v 19 hodin. Jeho součástí bude módní přehlídka Ateliéru Nadi Moravcové či vystoupení tanečního klubu Styl Dance Teplice. O hudbu se postará kapela Brass Bombers, North Big Band, Flas, zpěvačka Jitka Zelenková či Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou dirigenta Charlese Olivieri-Munroa. Večer bude moderovat Roman Vojtek. Vstupenky stojí 690 a 390 korun.

Pochod Krušnými horami

Na turistický pochod krásnou krajinou Krušných hor, během kterého si prohlédnete řadu přírodních i kulturních památek, lze vyrazit v sobotu 17. ledna z Jirkova. Klub českých turistů (KČT) Chomutov pořádá už 23. ročník akce s názvem Krušnohorské poselství. Start je možný od 7.30 do 10 hodin z klubovny Tom-Stopaři ve Školní ulici v Jirkově. Na výběr jsou trasy o délce 11, 20 a 30 kilometrů. Každý účastník obdrží diplom. Startovné pro členy KČT je 40 korun, ostatní zaplatí 50 korun.

Masopust v Krupce

Tradiční masopustní oslavy se uskuteční v sobotu 17. ledna v Krupce na Teplicku. Účastníci masopustního průvodu se sejdou v 10.45 hodin u Komunistního centra Krupka – Olympie, odkud odjedou zajištěnou dopravou do ulice Husitská. V 11.30 hodin se průvod vydá přes park u ulice Na Hrázi směrem k radnici a zpět ke komunitnímu centru, kde budou na parkovišti připravené zabijačkové dobroty, hudba, soutěže, utopení Morany a tvořivé dílničky. Vstupné je zdarma.

Z Klínů do Klínů

Na tradiční lyžařský přejezd nebo pěší pochod krajinou v okolí krušnohorských Klínů zve v sobotu Klub českých turistů Lokomotiva Most. Vybrat si půjde z tras o délkách od 7,5 do 18 kilometrů. V cíli dostane každý účastník medaili a diplom. Na trať se můžete vydat od 10 do 13 hodin, začíná se u restaurace na tržnici v Mníšku. Startovné je 120 korun, pro členy KČT 100 korun. Více informací se dozvíte na stránkách Klubu českých turistů Lokomotiva Most.

Reprezentační ples města Krásná Lípa

V sobotu 17. ledna se můžete vydat do kulturního domu v Krásné Lípě na Děčínsku na 32. ročník reprezentačního plesu města. Akce začne ve 20 hodin. Během večera zahraje kapela Mane, těsit se můžete na předtančení a připravena bude také tombola s cenami pro výherce slosovatelných vstupenek. Předprodej vstupenek zajišťuje paní Starostová, zastihnout ji lze na telefonním číle 777 184 083. Cena vstupenky je 300 korun.

Zimní vycházka k Ohři v okolí Lenešic

Oblastní muzeum v Lounech pořádá v sobotu 17. ledna přírodovědnou vycházku k řece Ohři. Trasa povede mezi chmelnicemi a meandry řeky v okolí Lenešic. Cestou bude možné pozorovat různé durhy dřevin, ledňáčky, labutě, kachny i další ptactvo a také pobytové stopy bobra. Sraz je v 9 hodin u obecního úřadu v Lenešicích. Vstup je dobrovolné.

Pohádkový karneval ve Šluknově

Zábavné karnevalové odpoledne pro děti i rodiče se koná v neděli 18. ledna ve Šluknově na Děčínsku. V kulturním domě bude od 15 hodin připraven pestrý program plný tance, her a soutěží v kouzelné pohádkové atmosféře. O zábavu se postará Balónkový baron, který děti vtáhne do světa fantazie a radosti. Vstupné je 80 korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Ženu na Smíchově srazila tramvaj a přišla o nohy, další souprava se střetla s autem

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Na pražském Andělu ve čtvrtek ráno srazila tramvaj ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. U smíchovského nádraží se pak další tramvaj střetla s autem. Nehody na více než hodinu...

15. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  9:17

Řidiči na různých místech Pardubického kraje musejí počítat s ledovkou

ilustrační snímek

Řidiči na různých místech zvláště na východě Pardubického kraje musejí počítat s ledovkou. Komplikuje dopravu zejména na Orlickoústecku a zčásti i na...

15. ledna 2026  7:39,  aktualizováno  7:39

Na jihu Moravy ráno mrzne a mrholí, na Znojemsku mohou silnice namrzat

ilustrační snímek

Občasné mrholení při teplotách mírně pod bodem mrazu může dnes ráno na jihu Moravy namrzat, podle informací silničářů jsou ale silnice většinou mokré po...

15. ledna 2026  7:37,  aktualizováno  7:37

Semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně mají výpadek, dopravu řídí policie

Dopravu ve Zlíně komplikuje výpadek semaforů na jedné z klíčových křižovatek na...

Dopravu v krajském městě od rána komplikuje výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den přehlcená nejen v ranní a odpolední špičku. Ve středu večer se totiž na křížení třídy Tomáše...

15. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O jeden den špatné datum a odvolání neplatí. Puntičkářství soudu vyjde draho

Pavel Nezval (snímek z roku 2020)

Zpátky do funkce ředitele základní školy v Blansku se po roce a půl může vrátit Pavel Nezval. V roce 2024 jej radní města odvolali, jenže podle odvolací soudu udělali chybu. Jeho argumentace byla...

15. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Kuchyňský odpad zamíří do bioplynky a kompostérů

ilustrační snímek

Moravská Třebová chce předcházet vzniku odpadu, který by jinak skončil na skládce. Město v těchto dnech zahájilo pilotní projekt sběru gastroodpadu z domácností.

15. ledna 2026  9:10

Tváře rockových legend v Mázhausu

ilustrační snímek

Silné příběhy a tváře, které se nesmazatelně vepsaly do hudební historie, ovládnou výstavní prostor Mázhaus. Od 19. ledna do 1. března zde bude k vidění výstava malířky Elišky Jedličkové s názvem...

15. ledna 2026  9:08

Mucha přiveze ironii a punkovou energii

ilustrační snímek

Večer plný emocí, nadhledu a textů ostrých jako břitva čeká na návštěvníky U Stolu v Klášterci nad Orlicí. Ve čtvrtek 22. ledna od 19 hodin vystoupí brněnská písničkářka Mucha.

15. ledna 2026  9:06

Soud rozhoduje, zda pustí Feriho z vězení. Expolitik však čelí další obžalobě

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby....

15. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  9:04

Cestovatel přiblíží krásy Bolívie

ilustrační snímek

Země dechberoucích kontrastů, kde se mísí drsná krása velehor s temperamentním folklorem – to je Bolívie. Ve čtvrtek 22. ledna od 17 hodin v Regionálním muzeu Skuteč provede návštěvníky tímto koutem...

15. ledna 2026  9:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Silnice v Olomouckém kraji mohou namrzat, s opatrností jsou sjízdné

ilustrační snímek

Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v Olomouckém kraji, na kterých se kvůli namrzajícímu dešti a mlze může místy vytvářet ledovka či námraza....

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  7:19

Z úspor na stavební spoření se dal kdysi pořídit rodinný dům. Nyní už slouží spíš na rekonstrukce

Na konci roku 2003 brali lidé stavební spořitelny ztečí. Od 1. ledna 2004 se...

Byly doby, kdy na stavbu rodinného domu nebyla potřeba hypotéka a milion korun nepůsobil jako nedosažitelný sen. Stavební spoření, tehdy štědře podporované státem, dokázalo při zapojení celé rodiny...

15. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.