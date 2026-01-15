Víkendové tipy: plesy či turistika

Lázeňský ples Krušnohorského divadla
Bohatý program nabídne v pátek 16. ledna Lázeňský ples Krušnohorského divadla v Teplicích, který odstartuje v 19 hodin. Jeho součástí bude módní přehlídka Ateliéru Nadi Moravcové či vystoupení tanečního klubu Styl Dance Teplice. O hudbu se postará kapela Brass Bombers, North Big Band, Flas, zpěvačka Jitka Zelenková či Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou dirigenta Charlese Olivieri-Munroa. Večer bude moderovat Roman Vojtek. Vstupenky stojí 690 a 390 korun.
Pochod Krušnými horami
Na turistický pochod krásnou krajinou Krušných hor, během kterého si prohlédnete řadu přírodních i kulturních památek, lze vyrazit v sobotu 17. ledna z Jirkova. Klub českých turistů (KČT) Chomutov pořádá už 23. ročník akce s názvem Krušnohorské poselství. Start je možný od 7.30 do 10 hodin z klubovny Tom-Stopaři ve Školní ulici v Jirkově. Na výběr jsou trasy o délce 11, 20 a 30 kilometrů. Každý účastník obdrží diplom. Startovné pro členy KČT je 40 korun, ostatní zaplatí 50 korun.
Masopust v Krupce
Tradiční masopustní oslavy se uskuteční v sobotu 17. ledna v Krupce na Teplicku. Účastníci masopustního průvodu se sejdou v 10.45 hodin u Komunistního centra Krupka – Olympie, odkud odjedou zajištěnou dopravou do ulice Husitská. V 11.30 hodin se průvod vydá přes park u ulice Na Hrázi směrem k radnici a zpět ke komunitnímu centru, kde budou na parkovišti připravené zabijačkové dobroty, hudba, soutěže, utopení Morany a tvořivé dílničky. Vstupné je zdarma.
Z Klínů do Klínů
Na tradiční lyžařský přejezd nebo pěší pochod krajinou v okolí krušnohorských Klínů zve v sobotu Klub českých turistů Lokomotiva Most. Vybrat si půjde z tras o délkách od 7,5 do 18 kilometrů. V cíli dostane každý účastník medaili a diplom. Na trať se můžete vydat od 10 do 13 hodin, začíná se u restaurace na tržnici v Mníšku. Startovné je 120 korun, pro členy KČT 100 korun. Více informací se dozvíte na stránkách Klubu českých turistů Lokomotiva Most.
Reprezentační ples města Krásná Lípa
V sobotu 17. ledna se můžete vydat do kulturního domu v Krásné Lípě na Děčínsku na 32. ročník reprezentačního plesu města. Akce začne ve 20 hodin. Během večera zahraje kapela Mane, těsit se můžete na předtančení a připravena bude také tombola s cenami pro výherce slosovatelných vstupenek. Předprodej vstupenek zajišťuje paní Starostová, zastihnout ji lze na telefonním číle 777 184 083. Cena vstupenky je 300 korun.
Zimní vycházka k Ohři v okolí Lenešic
Oblastní muzeum v Lounech pořádá v sobotu 17. ledna přírodovědnou vycházku k řece Ohři. Trasa povede mezi chmelnicemi a meandry řeky v okolí Lenešic. Cestou bude možné pozorovat různé durhy dřevin, ledňáčky, labutě, kachny i další ptactvo a také pobytové stopy bobra. Sraz je v 9 hodin u obecního úřadu v Lenešicích. Vstup je dobrovolné.
Pohádkový karneval ve Šluknově
Zábavné karnevalové odpoledne pro děti i rodiče se koná v neděli 18. ledna ve Šluknově na Děčínsku. V kulturním domě bude od 15 hodin připraven pestrý program plný tance, her a soutěží v kouzelné pohádkové atmosféře. O zábavu se postará Balónkový baron, který děti vtáhne do světa fantazie a radosti. Vstupné je 80 korun.