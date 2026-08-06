Bitva Budyně
Rekonstrukci středověké bitvy mezi jednotkami burgundského vévody a vojskem Švýcarského spříseženstva zažijete v sobotu 8. srpna na vodním hradě v Budyni nad Ohří na Litoměřicku. Areál hradu bude otevřen od 10 do 17 hodin. Čekají vás prohlídky středověkého sídla, tábora a zbrojnice, ukázky výcviku pěchoty, středověká kuchyně, tržnice i kejklíři. Chybět nebudou ani dobové tance a hudba. Ve 13 a 16 hodin proběhne rekonstrukce bitvy. Vstupné pro děti od sedmi let je 150 korun a pro dospělé 250 korun.
Hrnčířský jarmark
Na jarmark věnovaný hrnčířskému umění se můžete vydat v sobotu 8. srpna do Levína na Litoměřicku. Hrnčířství má v této obci dlouholetou tradici. Na náměstí u kostela Povýšení svatého Kříže se od 10 do 17 hodin představí místní i přespolní keramici a keramičky. Otevřené budou také levínské keramické dílny Hrnčírna č. p. 10, Ateliér UMĚ, Ateliér 28 a Od hrnčířské cesty. Pro děti jsou připravené kreativní dílničky, o hudební doprovod se postará dechová kapela Merbotrubky. V 11 a 14 hodin vystoupí za kostelem pod dubem Divadelní spolek Kolohnát s představením Karlík a továrna na čokoládu. Vstup je zdarma.
Noční běh v Mostě
Změřit síly s dalšími běžci při závodu v netradiční noční atmosféře můžete v sobotu 8. srpna v Mostě. Koná se tu oblíbený Night Run, při kterém se ze startu na 1. náměstí vydáte na okruh do setmělého parku Šibeník a zpět. Připraven je hlavní závod dlouhý 10 kilometrů, štafetový závod, běh proti rakovině dlouhý pět kilometrů, dětský závod a nezávodní Fénix Run sprint dlouhý tři kilometry. Start dětského závodu je v 17 hodin, hlavního pak ve 21 hodin. Podrobnosti či výši startovného najdete na night-run.cz. Na webu se lze také zaregistrovat.
Medové odpoledne
Na jarmark plný medu, medoviny, perníků nebo svíček se vydejte v neděli 9. srpna do Kadaně. Medové odpoledne se koná od 13 hodin ve františkánských zahradách. Nabídne ochutnávku místních medů, která bude spojená i se soutěží o Oettlovu cenu o nejlepší med Kadaňska. Pro děti bude připraven od 16 do 17 hodin program s názvem Putování s Maxipsem Fíkem aneb diskotéka pro děti. Vstupné je 60 korun.
Větruše Open air
Skvělou párty při západu slunce v rytmu house a tech house music nabídne v sobotu 8. srpna od 16 hodin vyhlídka zámečku Větruše v Ústí nad Labem, kde se uskuteční Open air festival. Na návštěvníky čekají DJs John Sarkander, Viiito, Enrico, Melvin Coxx, Tariii, Wotty, Tokátko, Im Jacob, Michal Steff a Mashty. Vstupenky bude možné zakoupit na místě za 500 korun.
Papoušci v Libochovicích
Milovníky krásných opeřenců přivítá o víkendu 8. a 9. srpna zámek v Libochovicích, kde se koná výstava exotického ptactva. Historický skleník zaplní přibližně stovka pestrobarevných papoušků a dalších drobných exotických ptáků. Výstava bude v sobotu i v neděli otevřena od 9 do 15 hodin. Vstupné činí 30 korun pro dospělé a 10 korun pro děti.
Rock in Ústí nad Labem
Pořádná rocková jízda se v sobotu 8. srpna chystá v areálu letního kina v krajském městě. Na akci Rock in Ústí nad Labem od 14 hodin vystoupí známé kapely Alkehol, Dymytry, Horkýže Slíže, Trautenberk a Traktor. Vstupenky pro dospělé stojí 1 090 korun, pro děti do 12 let pak 545 korun. Zakoupit je lze přes odkaz na webových stránkách rockin.cz/usti-nad-labem.