Vilémov

Vilémovská pouť

U zdejší sportovní haly se od 10 hodin koná Vilémovská pouť. Na pódiu se objeví skupiny MyšMaš a Civilní obrana, revivalová kapela Brontosauři, zpěvák Milan Peroutka (na snímku) s kapelou Perutě a Leona Machálková. Děti se mohou těšit na autodrom, kolotoče a další pouťové atrakce. Vstupné je 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Krásná Lípa

Krásnolipské pochody

Za krásami a zajímavostmi v okolí Krásné Lípy na Děčínsku se můžete vydat v sobotu 10. srpna při turistické akci Krásnolipské pochody. Připraveny jsou trasy od tří do třiceti kilometrů. Vyráží se od 7 do 11 hodin od krásnolipského T-Klubu v Nemocniční ulici, kde bude také cíl. Všichni účastníci dostanou pamětní list. Připravené budou i speciální ceny, například pro nejmladšího či nejstaršího účastníka pochodu. Startovné pro dospělé je 30 korun, pro děti 10 korun. Více informací se dozvíte na stránkách www.kctkrasnalipa.cz.

Kadaň

Medové odpoledne v Kadani

Na jarmark plný medu, medoviny, perníčků a svíček se můžete vypravit v neděli 11. srpna po obědě do Kadaně. Od 13 hodin se ve zdejších Františkánských zahradách koná Medové odpoledne. Součástí programu bude včelařská přednáška, která začne ve 13 hodin, a také ochutnávka místních medů, která bude spojená se soutěží o Oettlovu cenu za nejlepší med Kadaňska. Pro děti bude připravena diskotéka s Maxipsem Fíkem a jeho kamarády Ájou a Píďanem. Vstupné je 60 korun.

Levín

Hrnčířský jarmark v Levíně

Na jarmark zasvěcený hrnčířskému umění se můžete v sobotu od 10 do 16 hodin vydat do Levína na Litoměřicku. Hrnčířství má v této lokalitě letitou tradici. Na náměstí u kostela Povýšení svatého Kříže se představí místní i přespolní keramičky. Během jarmarku můžete navštívit i levínské keramické dílny – Hrnčírnu č.p. 10, Ateliér UMĚ, Ateliér 28 a Od hrnčířské cesty. Pro děti budou připravené kreativní dílny, o hudbu se postará skupina The Brownies. Vstupné se neplatí.

Most

Noční běh v Mostě

Změřit síly s dalšími běžci při závodu s netradiční atmosférou můžete v sobotu v Mostě. Koná se tu oblíbený Night Run, tedy noční běh, při kterém se ze startu na 1. náměstí vydáte na okruh do setmělého parku Šibeník a zpět. Připraven je hlavní závod dlouhý 10 kilometrů, poloviční Avon Běh, štafetový závod, rodinný běh, dětský závod a nezávodní Fénix Run. Novinkou je kilometrový závod Sprint. Časy startů, informace o registraci, výši startovného a další podrobnosti najdete na webu night-run.cz.