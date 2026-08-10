Vinař na Litoměřicku odhaduje menší výnosnost, burčák bude zřejmě dřív

Vinařství ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku letos zřejmě kvůli vysokým teplotám začne dřív se sklizní vína na burčák. Obvykle se víno na částečně zkvašený most začíná sklízet zhruba ve druhé polovině září, vinař Pavel Hrabkovský ČTK dnes řekl, že by se sběrači mohli do vinic vypravit po prvním zářijovém víkendu. Hrozny na klasická vína dozrávají, kvůli suchu jsou menší. Vinař očekává o něco nižší výnosnost oproti průměru. Zdražovat neplánuje.
"Sucho nás samozřejmě trápí. Není to tak hrozné jako v jiných evropských státech nebo na Moravě, ale je to znát," uvedl Hrabkovský. Hrozny podle něj dozrávají nerovnoměrně, nejsou tak šťavnaté. Srážky by pomohly. Pokud přijdou, budou se od nich odvíjet i případné výnosy. Pěstitel odhadl, že budou zřejmě o deset až 15 procent nižší. Vinařství většinou vyrobí okolo 35.000 litrů alkoholu ročně.
Loňská úroda byla naopak nadprůměrná. Hrabkovský řekl, že to je jeden z důvodů, proč vinařství neplánuje zvyšovat ceny. Naopak pracuje na nové technologii - na trh chce přijít s vlastním proseccem a frizzante. První lahve perlivých vín chce vinařství zákazníkům nabídnout příští rok na jaře.
Vinaři se potýkají nejen s vrtochy počasí, Hrabkovský řekl, že celosvětově klesá jejich prodej. Révy na 10,5 hektaru plochy proto pěstitel rozšiřovat neplánuje. Chce se víc zaměřit na reklamu a propagaci.
Vinařství Hrabkovský se specializuje na výrobu vína z vlastních hroznů. Zpracovává jak klasické odrůdy, tak i speciálnější jako hibernal, mopr a kerner. Lidé mohou od Hrabkovských koupit bílá i červená vína. Rodina je dodává do vináren a prodává je také na vinobraní. Velkou část lahví vinařství prodá přímo ze sklepa stálým zákazníkům.