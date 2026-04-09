Nová stezka má připomínat dobu, kdy bylo Ústí nad Labem významným vinařským regionem. Po trase mají vzniknout informační panely věnované historii pěstování vína v oblasti.
Návštěvníci budou procházet symbolickou vstupní branou vybavenou sčítačem. Město tak chce získat přehled o tom, kolik lidí lokalitu skutečně navštěvuje.
Na vrcholu kopce má pak vzniknout menší kuličková dráha zakomponovaná přímo do architektonického řešení zábradlí podél části stezky. Po celé trase mají být doplněny bezpečnostní prvky, lavičky nebo další mobiliář pro odpočinek návštěvníků.
„Dlouhodobě pracujeme na revitalizaci naučných stezek. Dokončili jsme například stezku věnovanou zaniklým obcím v souvislosti s těžbou v okolí jezera Milada, pracovalo se i na stezce na Vysoký Ostrý nebo na nové stezce na Mariánské skále. Letos chceme v této aktivitě pokračovat a nabídnout turistům novou naučnou stezku právě na Viničním vrchu,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO).
Celkové náklady projektu se pohybují kolem 3,9 milionu korun, město na něj získalo dotaci. Pokud půjde vše podle plánu, realizace začne letos v červenci a hotovo má být nejpozději do konce roku 2027.