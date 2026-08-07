Incident se stal 22. července kolem 15:57. Žena, která jela linkou ve směru z Děčína na Litvínov, vystupovala z vlaku s kočárkem.
„V průběhu vystupování, kdy žena již stála venku, ale kočárek s dítětem se ještě částečně nacházel ve vlaku, se náhle zavřely dveře vlaku a ten se začal pomalu rozjíždět,“ uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová.
Žena držela kočárek sevřený mezi dveřmi vlaku do doby, než vlak na upozornění kolemjdoucích zastavil. Na incident doplatila pohmožděninami a odřeninami, s nimiž skončila v nemocnici, dítě vyvázlo bez zranění.
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Policie potřebuje vyslechnout co největší množství svědků, aby mohla celou záležitost řádně objasnit.