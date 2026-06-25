Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku projde obnovou

První etapa projektu spočívala v odstranění starých a nebezpečných stromů v okolí více než půlhektarové vodní plochy.
„Dřeviny byly ve špatném zdravotním stavu nebo svými kořeny narušovaly stabilitu hráze. Ta se časem deformovala a znatelně propouštěla vodu,“ vysvětlil Pavel Mitura, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Ohře, jež je součástí státního podniku Lesy ČR.
Další část opravy se rozjede až v srpnu, protože se nyní v lokalitě rozmnožují obojživelníci i ptactvo.
„Do té doby a během rekonstrukce žádáme turisty a návštěvníky lesa, aby na staveniště kvůli bezpečnosti nevstupovali,“ dodal Mitura. Turisty na práce upozorňuje i několik výstažných tabulí poblíž jezera.
V srpnu by pak mělo dojít k odstranění části nánosů sedimentu. Část odtěžené hráze nahradí nová jílovito-písčitá zemina. Hráz bude třeba dosypat, vyrovnat v koruně a opevnit kamenným pohozem, díky tomu by tak mělo dojít k zabránění dalších průsaků vody.
„Vybudujeme i nový požerák se spodní výpustí, bezpečnostní přeliv a odpadní koryto,“ přiblížil Mitura s tím, že kvůli obojživelníkům také na přítoku do nádrže vzniknou dvě nové tůně.