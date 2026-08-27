Voda v přírodních nádržích v Ústeckém kraji je čistá, výjimkou jsou Nechranice

V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Déšť pomohl zlepšit kvalitu v jezeře Chmelař u Úštěka na Litoměřicku. Naopak v Nechranické přehradě hrozí po koupání zdravotní problémy. Vyplývá to z informací na webu krajské hygienické stanice.
Poslední měření hygienici provedli 24. srpna, dnes zveřejnili výsledky. U Nechranické přehrady na Chomutovsku kontrolují vodu v kempu a na straně Tušimic. Na obou místech zjistili, že kvalita není dobrá. Některým vnímavým jedincům by mohla způsobit zdravotní obtíže, po koupání by se lidé měli osprchovat. Před rokem ve stejnou dobu, kdy bylo chladněji, měla voda dobrou kvalitu. V roce 2023 nedoporučovali hygienici koupání v přehradě už 21. srpna.
Zelené řasy a sinice jsou na jezeře Chmelař. Podle hygieniků se ale kvalita vody proti předchozímu měření z 10. srpna mírně zlepšila. Zhoršená zůstává jakost vody v Jetřichovicích na Děčínsku. Bez potíží se mohou lidé koupat v zatopených hnědouhelných lomech Milada nedaleko Ústí nad Labem, dále Most a Barbora na Teplicku i jinde.
Stále otevřená jsou městská koupaliště. Po začátku školního roku některá z nich upraví otvírací dobu.