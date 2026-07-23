Voda v přírodních nádržích v Ústeckém kraji je většinou bez závad

Voda v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je většinou bez závad. Zhoršená kvalita vody je ve třech nádržích. Jedná se o rybník Chlumec, zatopený lom Varvažov na Ústecku a jezero Chmelař na Litoměřicku. Vyplývá to z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem.
Na druhém z pěti stupňů hodnocení hygieniků je rybník Chlumec u Ústí nad Labem kvůli zvýšenému obsahu zeleného barviva. Nedaleký zatopený lom Varvažov má sníženou průhlednost vody, stejně jako jezero Chmelař u Úštěku. V jezeře jsou navíc zelené řasy a v podlimitním množství i sinice.
Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto nádržích je sice malé, přesto hygienici lidem doporučují, aby se po každém vykoupání v nich osprchovali. Ostatní sledovaná přírodní koupaliště v kraji mají vodu zatím čistou.