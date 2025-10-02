Vodohospodáři vypouštějí Velký otvický rybník

Za jednu sekundu odteče z nádrže čtyřicet litrů, za den tak hladina klesne až o dvacet centimetrů.
„Prázdnění nádrže potrvá až 20 dní a s opětovným napouštěním začneme hned, jak bude průzkum hotový, nejpozději koncem listopadu,“ uvedla Dana Zikešová, mluvčí státního podniku Povodí Ohře, který rybník spravuje.
Vodní plocha slouží především k rekreaci, a to ke sportovnímu rybolovu a k vodnímu lyžování.
Většinu nádrže obíhá sypaná hráz s betonovým těsněním dlouhá přibližně kolem 1 350 metrů a vysoká až čtyři metry.