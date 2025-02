Vojenská věznice v Žatci se má proměnit na startovací byty

Bývalá vojenská věznice v Žatci se v dohledné době promění ve startovací byty. Náklady na přestavbu radnice odhaduje zhruba na 60 milionů korun.

Ve třech podlažích by mělo v budoucnu být 11 bytů, v přízemí pak komerční prostor. „V rámci proměny věznice na bytový dům se počítá s tím, že by zároveň došlo k otevření prostoru a dalo by se procházet z ulice Obránců míru přes dvůr za divadlem do Dvořákovy ulice a na hradby,“ sdělil mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.

O tom, kdy stavba začne, rozhodnou finance. Město zvažuje dvě možnosti. „Můžeme jít cestou, že celou investici zaplatíme z vlastních peněz, nebo že využijeme dotaci. Varianta bez dotace je nejrychlejší, díky dotaci zase můžeme ušetřit vlastní peníze a použít je na jiné investice. Jednotlivé možnosti včetně konkrétních podmínek dotace musíme důkladně posoudit,“ dodal starosta Radim Laibl (ANO).

Co se týče dotace, mohl by ji Žatec čerpat ze Státního fondu podpory investic. „Ta by byla výhodná ve chvíli, kdy by bydlení mohlo být využitelné pro podporované profese, jako jsou učitelé, zdravotníci, státní úředníci, policisté či vojáci. Město ale ověřuje podmínky, za kterých by mohlo dotaci čerpat,“ popsal Kassal.