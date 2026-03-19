Volajícím na ústecký krajský úřad nově pomůže hlasový asistent

Autor: vlm
  4:59
Krajský úřad Ústeckého kraje začíná ve své telefonní komunikaci využívat moderní nástroj založený na umělé inteligenci (AI) – hlasového asistenta Voicebot ÚK.

Tento nástroj dokáže během úředních hodin volající nejen nasměrovat na správné pracoviště, ale v případě potřeby rovnou přepojit hovor.

Mimo úřední dobu pak umí odpovědět na základní dotazy, zaslat kontakt nebo shrnutí informací formou SMS.

„Pokud si systém s dotazem neporadí, nabídne automaticky přepojení na spojovatelku krajského úřadu v Ústí nad Labem. To samé platí v případě, že si volající přeje mluvit výhradně s živým operátorem,“ uvádí mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Hlasový asistent byl od prosince interně testován pouze v rámci krajského úřadu a v lednu fungoval v pilotním provozu. Spuštění naplno bylo naplánováno na únor.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Karlovo náměstí je teď plné bagrů. Revitalizaci provází kritika i debaty

Rekonstrukce probíhající na Karlově náměstí (13. března 2026)

Na Karlově náměstí se přes paprsky slunce rozléhá zvuk sbíječek, který se mísí s vůní čerstvě řezaného dřeva. Dělníci právě odstraňují staré keře. „Tohle všechno půjde pryč,“ říká jeden z mužů...

19. března 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Pohlcení minulosti a vznik nového v roudnické galerii

Na návštěvníky roudnické Galerie moderního umění čeká ve foyeru instalace...

Na návštěvníky Galerie moderního umění čeká ve foyeru instalace Potopa multimediálního umělce Libora Novotného.

19. března 2026  6:59

Živě: InvestNight 2026 – investoři a odborníci diskutují o příležitostech na trzích

19. března 2026  6:05

OBRAZEM: Žádná chemie z drogerie, ale včelí vosk. Víme, jak se gruntuje na Hluboké

Pracovníci Státního zámku Hluboká se připravují na zahájení nadcházející...

První návštěvníci si už tu a tam prohlížejí zdobné zdi na nádvoří. Hlavní nápor však státní zámek Hluboká u Českých Budějovic teprve čeká. V současnosti je prioritou generální úklid, který památku...

19. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Češky v čele s Voborníkovou čeká sprint v Oslu

Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

Finále Biatlonového světového poháru v norském Oslu odstartuje sprintem žen. Do něj zasáhne i čtveřice českých reprezentantek. Největší pozornost bude poutat Tereza Voborníková, která může v celkovém...

19. března 2026

Pokladna na radnici v Lounech je nově v prvním patře

Ilustrační snímek

Příjmová pokladna, která se doposud nacházela ve 4. patře lounské radnice, je na novém místě.

19. března 2026  5:59

Most chce díky stipendiím přilákat budoucí pediatry

Ilustrační snímek

Řada pediatrů, kteří působí v Mostě, je podle magistrátu v důchodovém věku, a do budoucna tak hrozí kolaps zdravotní péče pro děti a dorost. Most proto zacílil na studenty medicíny a na přelomu roku...

19. března 2026  5:59

V Teplicích proběhne jarní deratizace

Potkan (ilustrační foto)

Město Teplice chystá jarní preventivní deratizaci proti nadměrnému výskytu hlodavců, která proběhne na území města od pátku 20. března do neděle 19. dubna.

19. března 2026  5:59

Důležitá tepna zůstala i po velké opravě nebezpečně úzká, o rozšíření žádají marně

V Kníničské ulici v Brně je těsno nejen autům, proto se objevují snahy o její...

Mnohé útrapy si loni zažili Brňané kvůli velké rekonstrukci Kníničské ulice. Práce na důležité tepně si vyžádaly výrazná omezení. Objízdné trasy zatížily okolní ulice zvýšeným provozem. I proto může...

19. března 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Varnsdorf opět podpoří dva nápady obyvatel

Zpráva z vašeho okresu

Varnsdorf rozjíždí už třetí ročník participativního rozpočtu, jehož cílem je zlepšení veřejného prostoru ve městě. Své nápady mohou obyvatelé zasílat do konce dubna.

19. března 2026  4:59,  aktualizováno  7:50

Velikonoční akce Praha 2026: tipy pro děti. Zoo, Toulcův dvůr i Muzeum MHD

Umění slováckých maléřek - malování velikonočních kraslic. Pohled na ruce při...

Nadcházející Velikonoce jsou skvělou příležitostí naučit ratolesti něco o původu nejdůležitějších křesťanských svátků, typických zvycích i řemeslech. Hlavní město nabízí celou řadu aktivit a dílen,...

19. března 2026  4:02,  aktualizováno  4:02

