Volajícím na ústecký krajský úřad nově pomůže hlasový asistent

Tento nástroj dokáže během úředních hodin volající nejen nasměrovat na správné pracoviště, ale v případě potřeby rovnou přepojit hovor.
Mimo úřední dobu pak umí odpovědět na základní dotazy, zaslat kontakt nebo shrnutí informací formou SMS.
„Pokud si systém s dotazem neporadí, nabídne automaticky přepojení na spojovatelku krajského úřadu v Ústí nad Labem. To samé platí v případě, že si volající přeje mluvit výhradně s živým operátorem,“ uvádí mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.
Hlasový asistent byl od prosince interně testován pouze v rámci krajského úřadu a v lednu fungoval v pilotním provozu. Spuštění naplno bylo naplánováno na únor.