Kvůli nevšednímu volání na tísňovou linku vyráželi do akce policisté na Lounsku. Na konci dubna přijali uprostřed noci hovor od 23letého mladíka, který uvedl, že mu někdo údajně dal do batohu tarantuli a on má strach z pavouků.

„Policisté z Obvodního oddělení Louny na nic nečekali a vydali se na pomoc. Když se blížili k předmětnému místu, uviděli bosého muže, který své holé nohy obhajoval se slovy, že měl pavouky i v botách, proto si je sundal,“ přiblížil kuriózní výjezd policejní mluvčí Jakub Mareš.

Přivolaní strážci zákona prohlédli jak boty, tak batoh, na žádné pavouky však nenarazili. „Nicméně místo tarantule našli marihuanu, přičemž raději udělali test na alkohol a drogy u volajícího,“ uvedl Mareš. Provedený test byl pozitivní na amfetamin a THC.

„Nález sušiny řeší policisté v přestupkové rovině,“ nastínil mluvčí.