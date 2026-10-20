Volbami v Moldavě se bude zabývat soud, návrh na přezkum přišel i z Habrovan

Letošními komunálními volbami v Moldavě v Krušných horách se bude zabývat Krajský soud v Ústí nad Labem. Sdružení nezávislých kandidátů 2026 k němu podalo návrh na přezkum voleb. Ten dostal soud také z Habrovan na Ústecku. Vyplývá to z dnes zveřejněných informací na úřední desce soudu. Už dříve lidé poslali podnět k volbám v Mostě, Chomutově či Kryrech na Lounsku. Na správní soudy se mohou lidé obracet do 23. října.
V Moldavě na Teplicku vyhrálo komunální volby uskupení Moldava pro život současného starosty Davida Leitermanna, který krátce před hlasováním nechal vyškrtnout ze seznamu voličů 22 lidí s odůvodněním, že v obci nežijí. Několik z nich se poté obrátilo na soud, který u dvou z nich uznal, že mají být do seznamu doplněni, dalších 17 návrhů zamítl.
Moldava pro život získala pět mandátů v devítičlenném zastupitelstvu, SNK a Hlas obce mají dva. Platných hlasů pro SNK bylo 248 a pro Hlas obce 175. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala. V Moldavě se po volbách před čtyřmi lety hlasování z rozhodnutí soudu opakovalo.
Návrh na přezkum voleb v Habrovanech podal neúspěšný kandidát hnutí Nové Habrovany Lukáš Navrátil. Volby v obci vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů pro Habrovany, které má čtyři z pěti volených členů zastupitelstva.
Mosteckého magistrátu se týká návrh Jakuba Ihnačince, který byl na kandidátce vítězného uskupení ProMOST na 23. místě. Do zastupitelstva se dostalo 22 kandidátů, Ihnačinec se stal prvním náhradníkem. Z Chomutova minulý týden přišel návrh od lídryně hnutí Máme rádi Chomutov Marcely Soukupové. ČTK řekla, že má pochybnosti o spočítaných hlasech v jednom volebním okrsku.